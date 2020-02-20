Evdeki tozu azaltma yolları neler gereksiz eşyalardan kurtulun!

Alerjik rahatsızlıkları tetikleyen ve daha pek çok hastalığa sebep olan ev tozlarını azaltmanız çok kolay. Temizlik rutininizde yapacağınız basit değişikliklerle ev tozlarından kurtulabilirsiniz. Evi haftada en az iki kez elektrikli süpürge ile temizlemek, mikrofiber bezle toz almak, yerleri sık sık paspaslamak bu yöntemlerden bazıları. İşte evinizdeki tozlardan kurtulmanın etkili yolları!

Gereksiz eşyalardan kurtulun

Süs eşyalarının evinizde fazlasıyla yer edinmesi tozları azaltmak için önünüzde bir engeldir. Evinizi dolaşın, ihtiyacınız olmayan ve toz toplayan eşyaları bulun. Böylelikle yüzeyleri çok daha kolay temizleyeceksiniz. Gerçekten saklamak istediğiniz eşyaları ailenizin sık kullanmadığı bir odaya taşımayı düşünün. Bu şekilde, evinizin ana odalarında toz birikme ihtimali azalacaktır.

Mikrofiber bezlerle toz alın

Tozları yakalamak ve hapsetmek için mikrofiber bezler en iyisidir. Eski bir tişört ya da havlu kullanmak, tozdan gerçekten kurtulmak yerine bir yerden diğerine taşır. Aynısı tüylü toz alıcı için de geçerlidir, mobilyanız daha temiz gözükür ama toz partikülleri havaya dağılır. Mikrofiber toz bezlerini şömine rafının, çalışma masasının, komodinlerin üstü gibi tozun birikmeye meyilli olduğu tüm yüzeylerin tozunu almak için kullanabilirsiniz. Ahşap olmayan mobilyaların tozunu alırken, önce bezi ıslatmayı deneyin.

Evi haftada iki kez elektrik süpürgeyle süpürün

Yüksek verimli partikül hava filtreli bir elektrik süpürgesi kullanmak, mümkün olduğunca fazla tozu temizlemenizi sağlayacaktır. Evinizdeki tüm halıları, özellikle de çok kullanılan bölgelere odaklanarak elektrik süpürgesiyle süpürün. Evi sık sık süpürmek gerçekten de mobilyaların altında ya da köşelerde biriken toz miktarını azaltır. Bu yüzden elektrik süpürgesinin filtresini mutlaka sık sık değiştirin.

Hava temizleme cihazı edinin

Bu makineler havayı, toz partiküllerini yakalayarak temizler. Çok tozlu evler ya da toz alerjisi olan aileler için harikadır. Hava temizleme cihazı sadece bulunduğu odayı temizler, o yüzden her yatak odasına ve salona bir tane almayı düşünebilirsiniz.

Yerleri sık sık silin

Islak bir paspasla yerleri silmek, süpürürken kaçırdığınız tozları toplamak için biçilmiş kaftandır. Sık sık paspas yaparsanız tozu kontrol altına alabilirsiniz. Yerleri uzun süre silmezseniz tozun, kirin temizlenmesi daha da zorlaşır ve bu sefer yerleri ovalamak zorunda kalabilirsiniz.

Hava filtrelerini temizleyin ya da yenileyin

Eviniz, merkezi sistemle ısıtılıyor ve/veya soğutuluyorsa, havadaki toz seviyesini kontrol etmenin bir yolu olarak filtreleri değiştirebilirsiniz. Evinizde toz birikmeye devam edecektir ama kaliteli bir filtre, toz birikiminin hızını yavaşlatabilir. Standart bir hava filtresi, ısıtma ya da soğutma sistemlerine zarar gelmesini engellemek için havadaki sadece büyük partikülleri filtreler. Tozu azaltmak için, tek kullanımlık yüksek kaliteli kâğıt ya da katlanmış kumaş filtreler kullanmanız ve bunları her 1 ila 3 ayda bir değiştirmeniz tavsiye edilir.

Yatak örtünüzü sık sık yıkayın

Çarşaflar, battaniyeler, yorganlar ve yastıklar, tozun birikmeye meyilli olduğu yerlerdir ve birçok kişi tüm gece tozlu hava soluduklarından sıklıkla burunları tıkalı uyanır. Yatağa her yattığınızda ya da her kalktığınızda, farkında olmadan havaya toz kaldırabilirsiniz. Bunun çözümü, yatak takımınızı sık sık yıkamaktır. Çok tozlu bir evde yaşıyorsanız, çarşafları ve yastık kılıflarını haftada bir yıkayın.

Duvarlarınızı baştan aşağıya silin

Birkaç ayda bir, evinizi köşe bucak temizleme zamanı geldiğinde, duvarları, kenarlıkları ve süpürgelikleri mikrofiber bezle silin. Önce duvarların üst kısımlarını temizleyin, sonra aşağıya doğru ilerleyin. Bu şekilde, duvarı temizlerken aşağıya dökülen tüm tozları toplayabilirsiniz.

Evinizde daha az tekstil ürünü kullanın

Battaniyeler, yastıklar, masa örtüleri ve üstü kumaş kaplı mobilyalar da evdeki tozu, hem üreterek hem de tutarak arttırır. Kumaş kaplı eşyalarının sayısını azaltabilirseniz, evinizde uçuşan tozların miktarında azalma göreceksiniz. Kumaşlı mobilya almak yerine, deri ya da ahşap tercih edin. Eski bir mobilya dağılıyor ve bu yüzden toz üretiyor olabilir. Eğer öyleyse, o eşyayı atın. Battaniyelerinizi ve yastıklarınızı sık sık yıkayın.

Dolaplarınızı temiz tutun

Dolabın kapısını her açışınız da, hava basıncındaki minik değişiklikler, giysi ya da kumaşlardaki lif parçalarının kopmasına neden olur ve bu toz parçaları yerde birikir. Dolabınız dağınıksa, temizlik sırasında dolabın zeminini temizleme ihtimaliniz daha azdır. Dolabın zemini temizken, temizlik yapmak kolaydır ve bu, tozun dolaptan çıkıp başka bir yere uçmasını engeller. Giysilerinizi yığın halinde ya da üst üste katlayıp koymak yerine asın. Bütün ayakkabıları bir kutuya atmaktansa koyulacakları bir yer olsun. Dolabının zeminindeki toz miktarını azaltmak için düzenli olarak elektrik süpürgesiyle süpürün.

Kullanmadığınız giysileri kutalarda muhafaza edin

Mevsimi olmayan kıyafetler, gelecek yıla kadar öylece durmak yerine bir yere kaldırılmalıdır. Kıyafetler ve kumaşlar kapalı kutularda saklandığında daha az hareket eder ve o yüzden de daha az toz yapar.Bunları, şeffaf kutularda ya da poşetlerde saklamanız önerilir, böylece neyin nerede olduğunu kolayca görebilirsiniz. Toz, kutuların üstlerinde birikirse, kolayca silebilirsiniz.