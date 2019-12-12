Kışın çiçek bakımında dikkat edilmesi gerekenler neler sulama önemli!

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte değişen hava koşulları her canlı gibi çiçekleri de etkiliyor. Aşırı yağışlar nedeniyle çiçeklerin kök ve yaprak kısımlarında çürümeler oluşurken, soğuk havalar ise çiçeklerin donarak ölmesine neden oluyor. Olumsuz hava koşullarına karşı çiçekleri korumak ve yaz dönemindeki canlılıklarını sürdürebilmek için kışın çiçek bakımına daha fazla özen göstermek gerekiyor. Türkiye’nin genç çiçek ve hediye platformu www.osevio.com, çiçekseverler için kış mevsiminde çiçek bakımının püf noktalarını sıralıyor.

Sulama işlemi çok önemli!

Kışın çiçek bakımında en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında sulama işlemi geliyor. Yetersiz ya da gereğinden fazla suya maruz kalan çiçekler kısa sürede yaşamını yitiriyor. Kış mevsiminde çiçek sularken mutlaka yağışlar da hesaba katılmalı ve yaz aylarına göre daha az su verilmelidir. Eğer sulama

konusunda şüpheye düşülüyorsa saksıdaki toprak kontrol edilmelidir. Toprak nemli ya da hafif ıslak ise sulama işlemi doğru miktarda yapıldığı söylenebilir. Aynı zamanda kışın musluktan akan su sıcaklığı düşük olduğu için en az bir gün dinlendirilmiş oda sıcaklığındaki suyla sulama yapılmalıdır.

Kışın çiçekler de örtünmeye ihtiyaç duyar

Kış döneminde soğuk havaların etkisiyle donma olayının yaşanması birçok çiçek için hayati risk taşıyor. Don olayı çiçeklerin su kanallarını tıkayarak, kökten yeterli miktarda su ve mineralin çiçeğin gerekli kısımlarına taşınmasına engel oluyor. Çiçeklerin dallarını hasırlarla örterek soğuğa karşı koruma sağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde toprak yüzeyinin samanlı karışımlarla kaplanması köklerin korunması açısından işe yarayabilir. Bununla birlikte don olayının en çok yaşandığı gece ve gün doğumu saatlerinde çiçekleri kapalı alanlarda muhafaza edilebilir.

Vitamin takviyesi yapılmalıdır

Çiçeklerin yaz aylarındaki canlılığını kışın da koruyabilmesi için vitamin takviyesi yapmak gerekiyor. Sulama suyunun içine ayda 1-2 kere özel bitki vitamini karıştırabilirsiniz. Fakat kış aylarında çiçekler dinlenme dönemine geçtikleri için çok fazla vitamin yüklemesi yapmamaya özen gösterilmelidir. Bununla

birlikte çiçekleri kışa hazırlamak için yaz veya sonbahar aylarında gübreleme işleme yaparak başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Kışa karşı dayanıklı çiçekler

Kışa dayanıklılık gösteren çiçekleri kasımpatı, menekşe, çuha çiçeği, yılbaşı çiçeği, kardelen, açelya, siklamen ve manolya olarak sıralayabiliriz. Soğuk havalarda bile dış mekânlarda kalabilen ve ekstra bakıma ihtiyaç duymayan bu çiçekler tüm kışı canlı bir şekilde geçirebilir.