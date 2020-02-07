Çağatay Ulusoy'un mor pijamalı hali sosyal medyada gündem oldu!

Geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik görevini yerine getiren ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bir derginin çekimleri için mor pijamaları ile objektif karşısına geçti. Ulusoy'un bu hali sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun mor pijamaları hayranları tarafından beğenilmedi ve takipçileri Ulusoy'a yorum yağdırdı.

''Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor''

Dalış ve balık tutma tutkusu herkes tarafından bilinen Ulusoy, dalışın en büyük tutkusu olduğunu şöyle açıkladı: "Yaşamak için bilmem gereken ne varsa denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor. Karanlığın verdiği huzuru seviyorum."

Sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu

Çağatay Ulusoy röportajda 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Duygu Sarışın'la ilgili de ilk kez konuştu. Aşka bakış açısının yaş ilerledikçe değiştiğini söyleyen oyuncu, "Duygu ile her şey gayet iyi gidiyor" dedi.