search menu
search
close

Çağatay Ulusoy'un mor pijamalı hali sosyal medyada gündem oldu!

Netflix'te Hakan Muhafız dizisinde rol alan oyuncu Çağatay Ulusoy, dergi çekimi için mor pijamaları ile objektif karşısına geçince sosyal medyada gündem oldu.

Çağatay Ulusoy'un mor pijamalı hali sosyal medyada gündem oldu!
-A A+

Geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik görevini yerine getiren ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bir derginin çekimleri için mor pijamaları ile objektif karşısına geçti. Ulusoy'un bu hali sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun mor pijamaları hayranları tarafından beğenilmedi ve takipçileri Ulusoy'a yorum yağdırdı. 

''Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor''

Dalış ve balık tutma tutkusu herkes tarafından bilinen Ulusoy, dalışın en büyük tutkusu olduğunu şöyle açıkladı: "Yaşamak için bilmem gereken ne varsa denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor. Karanlığın verdiği huzuru seviyorum."

Sevgilisiyle ilgili ilk kez konuştu 

Çağatay Ulusoy röportajda 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Duygu Sarışın'la ilgili de ilk kez konuştu. Aşka bakış açısının yaş ilerledikçe değiştiğini söyleyen oyuncu, "Duygu ile her şey gayet iyi gidiyor" dedi.

Çağatay Ulusoy'un mor pijamalı hali sosyal medyada gündem oldu!

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Yorgunluk ve halsizliği gidermenin sırrı burada! Yorgunluk ve halsizliği gidermenin sırrı burada!
Sağlık
Mavi dantelli elbiseli fotoğrafını paylaştı! Beğeni butonu çöktü! Mavi dantelli elbiseli fotoğrafını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Magazin
En Güncel Galeriler
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
Kabus gibi! Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
İşte dünyanın en seksi kadını
İşte dünyanın en seksi kadını
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Van'daki çığ felaketi tüm ünlüleri yasa boğdu!
Van'daki çığ felaketi tüm ünlüleri yasa boğdu!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Lopez'in İnstagram'dan takip ettiği Türk erkeğini görenler şaşırıyor!
Ünlü yazar erotik hipnozda yaşadıklarını anlattı 22 dakikada...
Ünlü yazar erotik hipnozda yaşadıklarını anlattı 22 dakikada...
Önceki Haberler
Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak: Mantarlı omlet tarifi
Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak: Mantarlı omlet tarifi
Rujunuzu daha kalıcı hale getirecek yöntemler!
Rujunuzu daha kalıcı hale getirecek yöntemler!
Doğru insanı kendinize aşık etmenin formülü burada!
Doğru insanı kendinize aşık etmenin formülü burada!
Limonlu bisküvili pasta tarifi
Limonlu bisküvili pasta tarifi
Makedon mutfağından: Üsküp böreği
Makedon mutfağından: Üsküp böreği
Evinizi renklendirecek duvar dekorasyonu önerileri!
Evinizi renklendirecek duvar dekorasyonu önerileri!
Domatesi gece yiyip yatın bakın ne oluyor?
Domatesi gece yiyip yatın bakın ne oluyor?
İşte kulak ağrısını geçirecek formül!
İşte kulak ağrısını geçirecek formül!
Yorumlar