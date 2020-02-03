Ünlü ikoncan Eda Taşpınar çekirge yediği anları paylaştı!

Yazın sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, bir süredir Meksika'da tatil yapıyor. Ünlü ikoncan son paylaşımı ile yine adından söz ettirecek bir harekete imza attı. Taşpınar, çekirge yediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tüm dünyanın virüsle pençeleştiği şu son günlerde Taşpınar'ın bu paylaşımı tepkilere neden oldu.

Paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu

Dünyayı saran Corona virüsünün gündemde olduğu şu günlerde Taşpınar'ın yaptığı bu paylaşım tartışmalara neden oldu. Taşpınar paylaşımına "Yer miyizzz? Yeriz" notunu düştü.

Geçen yıl da salyangoz yemişti



Taşpınar, geçtiğimiz sene de timsah eti ve pesto soslu salyangoz yiyerek dikkat çekmişti.