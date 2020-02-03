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Ünlü ikoncan Eda Taşpınar çekirge yediği anları paylaştı!

Dünyanın koronavirüsle pençeleştiği şu günlerde ünlü ikoncan Eda Taşpınar2ın çekirge yediği anları paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü ikoncan Eda Taşpınar çekirge yediği anları paylaştı!
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Yazın sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, bir süredir Meksika'da tatil yapıyor. Ünlü ikoncan son paylaşımı ile yine adından söz ettirecek bir harekete imza attı. Taşpınar, çekirge yediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tüm dünyanın virüsle pençeleştiği şu son günlerde Taşpınar'ın bu paylaşımı tepkilere neden oldu. 

Paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu 

Dünyayı saran Corona virüsünün gündemde olduğu şu günlerde Taşpınar'ın yaptığı bu paylaşım tartışmalara neden oldu. Taşpınar paylaşımına "Yer miyizzz? Yeriz" notunu düştü.

Geçen yıl da salyangoz yemişti 

Taşpınar, geçtiğimiz sene de timsah eti ve pesto soslu salyangoz yiyerek dikkat çekmişti.

Ünlü ikoncan Eda Taşpınar çekirge yediği anları paylaştı!

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