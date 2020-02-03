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Pekmezli kaçamak tarifi enfes bir lezzet!

Kahvaltıda değişik bir lezzet arayanlar için şahane bir öneri olacak bu lezzete bayılacaksınız!

Pekmezli kaçamak tarifi enfes bir lezzet!
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Edirne'nin enfes lezzetlerinden biri olan pekmezli kaçamak tarifine sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? Kısa süre içerisinde hazırlayabileceğiniz bu şahane lezzete bayılacaksınız. Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday bu tarifin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız gelin hep beraber öğrenelim. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

0,75 litre su,350 gram mısır unu,1 çay kaşığı tuz,3 yemek kaşığı tereyağı,1/2 çay bardağı pekmez

HAZIRLANIŞI: 

Bir tencere alın, içinde suyu ve tuzu aktarıp kaynatın. Kaynayan su-tuz karışımını ocaktan alıp bir kenarda içine yavaş yavaş mısır ununu ekleyin, tahta bir kaşıkla karıştırın. Tencereyi yeniden ocağa alıp kısık ateşte pişirmeye başlayın. Bulamaç kıvamına gelen karışımı servis tabağına alıp ortasına yine tahta kaşıkla delikler açın. Erittiğiniz tereyağını ve ardından pekmezi üzerinde gezdirin ve servis edin. İşte bu kadar!

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