Bir ilişkide kırmızı çizgiler neler olmalı başkalarına karşı kabaysa...

Biriyle flört ederken hayalinizdeki insanla olup olmadığınız anlamanın yolları neler? Partnerinizin size ve çevrenizdekilere olan davranışları onun kişiliği hakkında ipuçları edinmenize yardımcı olabilir. Eğer hoşlandığınız kişi ilişkiye karşı, saygı, dürüstlük veya ilgi eksikliğini gösteren bir şey yaparsa, henüz çok ileri gitmemişken, geriye dönüp bakmadan uzaklaşmalısınız. İlişkilerde herkesin sahip olması gereken kırmızı çizgileri biraraya getirdik!

Sizinle ilgilenmiyorsa

Partnerinizin sizi aylardır birlikte olduktan sonra arkadaşlarıyla ve aile üyeleriyle tanıştırmaması da kırmızı çizgilerden biri. Partneriniz sizi ailesi ve arkadaşlarıyla tanıştırmak veya sosyal medyada ilişkiniz hakkında açık olmak istemiyorsa, bu onun saklayacak bir şeyi olduğunu gösterebilir. Eğer hayatında ikinci biri varsa, sadece birbirinizin evlerinde veya uzak yerlerde randevulara gidersiniz ve tanıdıkları insanlar tarafından fark edilmemiş olursunuz.

Sizi yönetmeye çalışıyorsa

Araştırmalar, aslında gözleri patlatmanın, bir evliliğin boşanmayla sonuçlanacağının en önemli işareti olduğunu söylüyor. Bu durumda şimdiden sinirlendiğinde gözleri yuvalarından çıkan biriyle birlikteyseniz, muhtemelen ileride bu hal daha ciddi boyutlara ulaşacaktır.

Ayrıca, her zaman yanlış yaptığınızı hissettiren, uyarıcı davranışlara da dikkat etmelisiniz. Çünkü bu, her konuda haklı olduğunu düşünmeyi de beraberinde getirir. İlişkide her zaman aynı kişi yanılıyor olamaz ve buna rağmen özür dilememek başka bir kırmızı çizgidir.

Başkalarına karşı kaba davranışlar sergilemesi

Yeni partneriniz size çok tatlı, ancak garsonlara kaba davranıyorsa, bu geri dönmenin vakti geldiğine dair bir ipucudur. Kulağa sert gelse de bir yabancıya karşı saldırgan veya küçümseyici davranışların, genel olarak diğer insanlara nasıl davranacağının iyi bir göstergesi olduğunu unutmayın ve elde edildiğinizde size de aynı şekilde davranabilir.

Benzer şekilde, ailesine kaba davrandığını görürseniz veya özellikle eski sevgilileri hakkında hoş olmayan sözcükler duyarsınız endişelenebilirsiniz. İlk sevgili kavganızı yaşadıktan sonra, size öfkeyle başka bir isimle hitap ediyorsa, sahneden çıkmak için bunu bir işaret olarak düşünebilirsiniz.

Her şey çok hızlı gelişiyorsa

İlk görüşte aşık olmuş olabilirsiniz, ancak yeni partneriniz ilişkiye başlar başlamaz aynı evde yaşamaktan veya evlenmekten bahsediyorsa, bir an durun ve neden bu kadar acele ettiğini kendinize sorun. Uzmanlara göre bir taahhüt için zorlanmak, kesin bir güvensizlik ifadesidir. Ve kendinizi birden aşk sözcükleri, iltifatlar, hayranlıklar arasında buluyorsanız, bu tesadüf değil. Başkalarıyla ya da kendi başınıza daha az zaman geçirmenizi sağlamak için atılmış kurnaz adımlardır.

Bunlardan bahsetmişken, yeni aşkınızın siz ve arkadaşlarınız, aileniz veya topluluğunuzun diğer üyeleri arasında bir bağ oluşturmaya çalıştığına dair bir ipucu alırsanız, bu klasik duygusal istismar olabilir. Bu davranış, aynı zamanda ilerleyen zamanlarda sosyal medya şifrelerinizin, banka hesaplarınızın ve diğer kişisel bilgilerinizin kontrolünü istemekle doğrudan orantılıdır.