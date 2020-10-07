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Kremasız balkabağı çorbası nasıl yapılır eşsiz bir tat!

Sonbahar ve kışın vazgeçilmez sebzesi balkabağından kremasız enfes bir tarif hazırladık. Tadına doyamayacağınız balkabağı çorbası tarifi içeriğimizde!

Kremasız balkabağı çorbası nasıl yapılır eşsiz bir tat!
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İçerisinde bolca lif, vitamin ve mineral bulunan balkabağı sağlıklı bir çorba yapmak için iyi bir tercih olacaktır. Sonbahar, kış mevsiminin olmazsa olmazı balkabağını daha çok tatlısıyla biliyor olsak da bu sebzenin çorba hali de çok hoşunuza gidecek. Krema kullanmadan yapılan balkabağı çorbasının hazırlaması da çok kolay. Şimdi sizi daha fazla bekletmeden balkabağı çorbamızın malzemelerini ve yapılışını sizlerle paylaşıyoruz. Afiyet olsun!

Malzemeler:

400 gr bal kabağı
1 Adet soğan
1 adet havuç
2 adet patates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber, pul biber, zencefil, zencefil
İsteğe göre zerdeçal veya adaçayı yaprağı

Hazırlanışı:

Balkabağı, havuç, patates ve soğanı minik küpler şeklinde doğrayın. Hazırlandığınız sebzeleri çorba tencerenizde zeytinyağı ile 2 dakika kadar soteleyin. Ardından üzerlerine su ekleyin ve sebzeler yumuşayana kadar haşlayın. Son olarak tuz ve baharatlarını de ekleyerek ocağı kapatın ve biraz dinlenmesi için kenara alın. Çorbayı bir blender yardımıyla çekin ve pürüzsüz bir kıvama getirin. Afiyet olsun. 

 

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