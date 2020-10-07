Elmalı cevizli dev kek nasıl yapılır kokusuyla mest ediyor!

Evinizdeki malzemeleri kullanarak şahane bir kek hazırlamak gibisi yoktur. Mutfağınızı taze elma ve tarçın kokularıyla saracak, elmalı cevizli dev kek sizi asla pişman etmeyecek tariflerden. O halde haydi sizi elmalı cevizli dev kek tarifi için mutfağa alalım. İşte elmalı cevizli kek için gereken malzemeler ve hazırlanışı...

Malzemeler:

3 adet küçük boy elma

1 su bardağı ufalanmış ceviz

2-3 su bardağı un(artırabilirsiniz)

4 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı esmer şeker

Nasıl yapılır?

Elmaları minicik küp küp kesiyoruz ve cevizleri ufalıyoruz. Yumurta ve şekeri iyice çırpıyoruz. Tüm sıvı malzemeleri tek tek çırparak ekliyoruz. Un, kabartma tozu, vanilya ve tarçını eleyerek ekleyip tekrar çırpıyoruz. Elmaları ve cevizleri ekleyip spatula ile karıştırıyoruz. Yuvarlak fırın kabının altına pişirme kağıdı koyup kenarlarını da biraz yağladıktan sonra harcı döküyoruz. Üzerine esmer şeker serpiştiriyoruz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında tam 40 dakika pişiriyoruz. Fırına göre farklılık gösterebilir, üstü iyice pişince kürdan kontrolü yapın. Biraz soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!