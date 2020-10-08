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Peynirli kek nasıl yapılır malzemeleri nelerdir leziz mi leziz!

Peynirli kek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Hem çay saatlerinize hem de kahvaltı sofralarınıza eşlik edebilecek bu enfes lezzet vazgeçilmeziniz olacak!

Peynirli kek nasıl yapılır malzemeleri nelerdir leziz mi leziz!
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Peynirli kek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Bu enfes kek tarifi hem kahvaltı sofralarınıza hem de çay saatlerinize eşlik edebilecek türden. Yapması çok kolay olan bu enfes lezzeti mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. İşte mazleme listesi ve hazırlanışı ile peynirli kek tarifi! 

MALZEMELER

3 yumurta,1 su bardağı sıvı yağ,1,5 su bardağı yoğurt,1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir,1 çay bardağı kaşar peyniri, yarım demet maydanoz, 2 su bardağı un,1 paket kabartma tozu, tuz, pul biber, susam ve çörekotu

HAZIRLANIŞI: 

Derin bir kapta, yumurta ve sıvı yağı çırpıyoruz. Yoğurt, beyaz peynir, kaşar peyniri ve kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırıyoruz. Son olarak un, kabartma tozunu ve pul biber ekleyip karıştırıyoruz. Peynirinizin tuzuna göre tuz ilavesi de yapabilirsiniz.
Yağlanmış bir fırın kabına karışımı boşaltıyoruz.(orta boy dikdörtgen borcam kullandım) Spatula ile üzerini düzeltip susamla süslüyoruz 170 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar pişiriyoruz.

 

 

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