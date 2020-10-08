5 haftalık hamileyken düşük yapan oyuncu Yasemin Özilhan ilk kez konuştu!

Milliyet'in haberine göre; Yayınlandığı döneme damgasını vuran Doktorlar dizisiyle şöhrete kavuşan Yasemin Özilhan, geçtiğimiz ay beş haftalık hamileyken düşük yaptı. Bebeğini kaybetmenin acısıyla sarsılan Özilhan, konu hakkında ilk kez konuştu.

"Kader, kısmet her şey"

Özilhan, "Çok erkendi, biz de yeni öğrenmiştik. Böyle bir haberin çıkması erken oldu. Daha ailem bilmiyordu. Kader, kısmet her şey... İki tane aslan gibi kızım var, onlarla ilgileniyorum. Ama genel olarak iyiyim" dedi.

Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş adamı İzzet Özilhan ile evlendi. Ünlü çiftin Emine ve Ela adında iki kız var.