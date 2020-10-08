Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! Hakkında istenen ceza 20 yıla çıktı

Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı'nın ay sonunda yeni duruşması görülecek olan boşanma davası öncesi Necati Şaşmaz'a eşine ait ses kayıtları ve WhatsApp yazışmalarını gizlice kaydedip mahkemeye sunduğu için ayrı bir dava açıldı. Nagehan Kaşıkçı, Whatsapp'ta ailesiyle yaptığı yazışmaların kendisinden izinsiz şekilde ele geçirildiği belirtmiş ve şikayetçi olmuştu. Mahkeme, Şaşmaz hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' ve 'zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliği ihlali' nedeniyle iddianame düzenledi ve 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Eşi, Necati Şaşmaz'ın aşk mesajlarını yakaladı

Herkesin merak ettiği yazışmalarda Kaşıkçı'nın ailesine Necati Şaşmaz'la yaşadığı sorunları anlattığı, eşinin başka kadınlarla aşk mesajlarını yakaladığını ailesine anlattığı, ailesinin de "O zaman boşan" dediği öğrenildi.

Kayınpederinin sesini kayda aldı

49 yaşındaki Necati Şaşmaz'a bir kötü haber de 51 yaşındaki kayınpederi Ahmet Kaşıkçı'dan geldi. Kaşıkçı da damadının kendisini konuşmak için çağırıp sesini kaydettiği ve bu kayıtları da izinsiz mahkemeye sunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İstenen ceza 20 yıla çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğu soruşturmayı yürüten savcılık bu kez de Necati Şaşmaz'ın kayınpederine karşı olan eylemi nedeniyle 8 yıl hapis istemiyle yargılanması için dava açtı. Böylece eşi ve kayınpederinin açtığı davalarla Şaşmaz hakkında istenen ceza 20 yıla çıktı.