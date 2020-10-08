Can Yaman, kız arkadaşıyla gazetecilerden kaçarken kulüpte uyuyakaldı!

Günaydın'ın haberine göre; Can Yaman, önceki gün yeni tanıştığı kız arkadaşıyla Ortaköy'de bulunan bir mekanda keyifli anlar yaşadı. Gece yarısı dışarıda gazetecilerin kendisini beklediğini öğreninen ünlü oyuncu, hedef şaşırtmak için sevgilisini önden gönderdi.

Mekanda uyuyakaldı

Alkolün etkisiyle mekanda uyuyakalan yakışıklı oyuncu, sabahın ilk ışıklarına kadar mekandan ayrılmadı. 30 yaşındaki Yaman, daha sonra deniz taksi çağırarak evinin yolunu tuttu.

"Can ile yeni tanıştık"

Yaman'ın mekandan erken ayrılan kız arkadaşı ise çıkışta, "Can ile yeni tanıştık, konuştuk" diye konuştu.