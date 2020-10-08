search menu
search
close

Can Yaman, kız arkadaşıyla gazetecilerden kaçarken kulüpte uyuyakaldı!

Can Yaman, önceki gece Ortaköy'de bulunan bir mekandaydı. Yeni kız arkadaşını önden gönderen oyuncu, gazetecilerin ayrılmasını beklerken mekanda uyuyakaldı.

Can Yaman, kız arkadaşıyla gazetecilerden kaçarken kulüpte uyuyakaldı!
-A A+

Günaydın'ın haberine göre; Can Yaman, önceki gün yeni tanıştığı kız arkadaşıyla Ortaköy'de bulunan bir mekanda keyifli anlar yaşadı. Gece yarısı dışarıda gazetecilerin kendisini beklediğini öğreninen ünlü oyuncu, hedef şaşırtmak için sevgilisini önden gönderdi.

Mekanda uyuyakaldı

Alkolün etkisiyle mekanda uyuyakalan yakışıklı oyuncu, sabahın ilk ışıklarına kadar mekandan ayrılmadı. 30 yaşındaki Yaman, daha sonra deniz taksi çağırarak evinin yolunu tuttu. 

"Can ile yeni tanıştık"

Yaman'ın mekandan erken ayrılan kız arkadaşı ise çıkışta, "Can ile yeni tanıştık, konuştuk" diye konuştu.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay, gece yarısı hastaneye koştu Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay, gece yarısı hastaneye koştu
Ünlüler
İşte ilişkide dikkat edilmesi gereken kırmızı çizgiler! İşte ilişkide dikkat edilmesi gereken kırmızı çizgiler!
İlişkiler
En Güncel Galeriler
'Namuslu' filminin Gönül Hanım'ı bakın şimdilerde ne yapıyor!
'Namuslu' filminin Gönül Hanım'ı bakın şimdilerde ne yapıyor!
Şarkıcı Göksel, plaj pozlarıyla hayranlarını mest etti!
Şarkıcı Göksel, plaj pozlarıyla hayranlarını mest etti!
Serenay peş peşe deniz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Serenay peş peşe deniz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Mali'nin kızı Yasmin, gecelikli pozlarıyla herkesi büyüledi!
Mali'nin kızı Yasmin, gecelikli pozlarıyla herkesi büyüledi!
'Estetiğim yok' demişti! Songül Karlı'nın eski fotoğrafları şoke etti!
'Estetiğim yok' demişti! Songül Karlı'nın eski fotoğrafları şoke etti!
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Önceki Haberler
Kanser riskini azaltmanın 8 önemli adımı!
Kanser riskini azaltmanın 8 önemli adımı!
Rihanna hadisli şarkı için Müslümanlardan özür diledi!
Rihanna hadisli şarkı için Müslümanlardan özür diledi!
Üç gün önce evlenen ünlü çiftin bebeği dünyaya geldi!
Üç gün önce evlenen ünlü çiftin bebeği dünyaya geldi!
Ağızda dağılıyor: Peynirli kek tarifi
Ağızda dağılıyor: Peynirli kek tarifi
Necati Şaşmaz'a bir şok daha! O ismi de dinlemiş!
Necati Şaşmaz'a bir şok daha! O ismi de dinlemiş!
Bir dilim asla yetmez: Elmalı cevizli dev kek
Bir dilim asla yetmez: Elmalı cevizli dev kek
Leziz mi leziz: Kremasız balkabağı çorbası
Leziz mi leziz: Kremasız balkabağı çorbası
Ebru Şallı'dan şaşırtan karar: Emekli hayatına geçiyorum!
Ebru Şallı'dan şaşırtan karar: Emekli hayatına geçiyorum!
Yorumlar