Soner Sarıkayı ile Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 8,5 aylık hamile olan sevgilisi Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile Zekeriyaköy'deki villasında 10 kişinin katıldığı sade bir törenle evlenmişti. Çiftin bebeği bugün dünyaya gözlerini açtı. Çift bebeğe Hasan Matias adını verdi.

Düğün töreni kurallara uygun olarak düzenlendi

Koronavirüs salgını nedeniyle evde yapılan nikaha sadece gelin damat ve şahitler alınmıştı. Nikah sırasında memur, gelin damat ve şahitlerin maskeli olması dikkat çekmişti. Nikah sonrası evlilik cüzdanını alan çiftin mutlu oldukları gözlenirken gelin damadın ayağına basmaktan geri kalmamıştı.