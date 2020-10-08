Rihanna sözlerinde hadis kullanılan şarkı için Müslümanlardan özür diledi!

Barbadoslu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, “Savage x Fenty” adlı iç çamaşırı markası için geçtiğimiz cuma günü defile düzenledi. Defilede CouCou Chloe’nin içinde hadis geçen “Doom” adlı şarkısı da çalındı. İç çamaşırı defilesinde kullanılan şarkı Müslümanların tepkisini çekti.

Müslümanlardan özür diledi

Müslümanlar için kutsal olan sözlerin bir iç çamaşırı defilesinde şarkı olarak çalması büyük tepki yarattı. Rihanna, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak Müslümanlardan özür diledi.

"Müslüman kardeşlerimizi incittik, inanılmaz üzgünüm"

Şarkıcı, konuyla ilgili açıklamasında, “Savage x Fenty şovumuzdaki kasıtlı olmayan kocaman bir hataya dikkat çektikleri için Müslüman toplumuna teşekkür etmek istiyorum. Daha önemlisi bu dikkatsiz hata için gerçekten sizden özür dilemek istiyorum. Birçok Müslüman erkek ve kız kardeşimizi incittiğimizi anlıyoruz ve inanılmaz bir şekilde üzgünüm. Tanrıya ya da herhangi bir dine karşı saygısızlık yapmıyorum. O yüzden projemizde bu şarkıyı çalmak tamamen sorumsuzcaydı. Bundan sonra böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmayacağından emin olacağız. Bağışlayıcılığınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.