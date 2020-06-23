Eski sevgiliyle nasıl barışılır ona zaman tanıyın!

Uzun süre birlikte olduğunuz eski sevgilinizi unutmaya çalışsanız da çabalarınız sonuç vermediyse ve nihayet onunla yeniden görüşmek istiyorsanız, önerilerimize kulak verin. Aşağıdaki ipuçlarına bakarak eski sevgilinizle ilişkinizi yeniden canlandırabilirsiniz. İşte eski sevgiliyle yeniden başlamak için yapılması gerekenler!

Kötü konuşmayı bırakın



Onu tamamen kaybetmemek istiyorsanız aranızdaki saygıyı küslük sürse bile kaybetmeyin. Sevdiğiniz birinin sizin hakkınızda tüm arkadaşlarına kötü konuştuğunu ve size kızgın mesajlar yığını gönderdiğini veya savunmasız bir durumda anlattığınız sırları açığa çıkardığını düşünün... Bunu ona asla yapmamalısınız.

Ona biraz alan tanıyın

Yaşadıklarınızdan sonra eski partnerinizin biraz alana ihtiyaç duyduğunun farkına varıp ona biraz alan tanımalısınız. Bırakın sizi biraz özlesin. İlk mesajı can sıkıntısı veya suçluluktan ziyade doğru nedenlerle özlediğinizden emin olduğunuzda atın.

İlişkide kazanan ya da kaybeden olmaz

İlişkinizi bir futbol maçı gibi düşünmeyin. İlişkilerin kazananı ya da kaybedeni olmaz. Bir uzlaşmayı karşılıklı büyüme ve çaba kombinasyonu dışında bir şey olarak görmek oldukça sağlıksız bir yaklaşımdır.

Kendinize zaman ayırın

Ayrı zamanlarınızda, özellikle hafta sonu planları yaparken veya yağmurlu bir Salı gecesini dolduracak aktiviteler bulurken, eskisinden biraz daha yalnız hissedebilirsiniz... Ancak yalnız kaldığınızda kendinizi sevmeyi öğrenmek, tartışmasız bu sürecin en önemli parçasıdır. Yeni arkadaşlıklara ve hobilere yatırım yapmak bu süreçte size yardımcı olacak.

Sorunlarınızın düzeltilip düzeltilemeyeceğini değerlendirin

Problemlerinizi gözden geçirin. Somut olan problemler kolayca düzeltilebilir. Ancak, gelecekteki değerleriniz veya planlarınız hakkında daha büyük anlaşmazlıklar yaşadıysanız (örneğin, çocuk sahibi olmak veya nihayetinde nerede yaşamak istediğiniz gibi) büyük olasılıkla aynı derecede uyumsuz kalmaya devam edeceksiniz. Bu noktada kendi yolunuza bakmayı düşünmelisiniz.

Yeni bir buluşma noktası seçin

Loş ışıklı mumlar ve kadife koltuklarla kaplı favori restoranınız ayrılık sonrası buluşmalar için çok iyi bir seçenek olmayabilir. Bunun yerine yeni bir sayfa açacağınız yeni bir mekana gitmeyi deneyin.