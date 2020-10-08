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Çikolatalı İbiza tatlısı nasıl yapılır mest eden tat!

Çayın, kahvenin yanında yemekten keyif alacağınız şahane bir tatlı tarifini daha sizlerle buluşturuyoruz. İşte tadı muhteşem çikolatalı İbiza tatlısı tarifi!

Çikolatalı İbiza tatlısı nasıl yapılır mest eden tat!
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Tatlı krizlerine çözüm olacak kolay bir tatlı yapmak istiyorsanız çikolatalı İbiza tatlısı tam da buna uygun bir lezzet. İspanya'nın güneyindeki bir ada olan İbiza'dan adını alan bu tatlı görüntüsü ve tadıyla iştah kabartıyor. Ayrıca pişirmeden yapılan İbiza tatlısı, sultan sarmasına çok benzetiliyor. Peki evde çikolatalı İbiza tatlısı nasıl yapılır? İşte internette çok araştırılan çikolatalı İbiza tatlısının yapılışı!

Malzemeler:

2 paket yulaflı bisküvi
1 litre süt
1 su bardağı tozşeker
1 su bardağı un
3 yemek kaşığı kakao
1 çay bardağı damla veya bitter çikolata 
1 poşet krem şanti
1 büyük çay bardağı süt

İbiza tatlısı içi için: 

Muz veya çilek 

Nasıl yapılır?

Öncelikle bisküvileri rondoda öğütün. Bisküvileri tepsiye yaymadan önce, tepsiyi tereyağı ile yağlayın. Tencereye süt, şeker un ve kakaoyu ekleyip muhallebi kıvamına gelene kadar ocakta pişirin. Ocağın altını kapatıp içerisine çikolatayı ve vanilyayı ekleyip birkaç dakika çırpın. Karışımı tepsiye yaydığınız bisküvinin üzerine düzgünce yayın ve soğuyunca buzdolabına koyup, en az 4,5 saat ya da bir gece bekletin. Beklerken kurumaması için üzerini streçle kapatın. Daha sonra krem şantiyi süt ile çırpın ve muhallebinin üzerine düzgünce kaşıkla yayıp tekrar buzdolabına koyup 1 saat kadar donması için bekleyin. Son olarak istediğiniz genişlikte dilimleyip içine muz veya çilek koyarak sarın. Dilerseniz üzerini süsleyerek servis edin. Afiyet olsun. 

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