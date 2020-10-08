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Silikonlarının patladığı iddia edilen Serenay Sarıkaya sahte isimle hastaneye gitti

Genç oyuncu Serenay Sarıkaya'nın dün gece geç saatlerde özel bir hastaneye giderek göğüslerine silikon taktırdığı iddia edildi.

Silikonlarının patladığı iddia edilen Serenay Sarıkaya sahte isimle hastaneye gitti
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Komedyen Cem Yılmaz'a olan ilişkisiyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu sefer de estetik haberleriyle gündeme geldi. Uçankuş TV'de yayınlanan Hayatın İçinden programında yer alan iddiaya göre: Sarıkaya, dün gece saatlerinde özel bir hastaneye giderek göğüs estetiği yaptırdı.

Sahte isimle hastaneye gitti

Canlı yayında bu iddiayı ortaya atan sunucu ve yorumcu İlker Koç, Sarıkaya'nın daha önceden de silikon taktırdığını değinerek "Eski silikonları patlamış olabilir" dedi. Öte yandan programda yer alan bir diğer iddiaya göre; genç oyuncu adının duyulmaması için hastane kayıtlarında ismini "Seren Kaya" olarak yazdırdı.

Serenay Sarıkaya kimdir?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991’de Ankara’da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya’nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya’da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babası ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul’da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için “Bir kız çocuğunu, hele ki gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay.” dedi. O dönemde Antalya’da yaşayan ve İstanbul’da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul’a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesi’nde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimi yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu. Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir sürede tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması’na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı.

 

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