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Takipçisinin yorumuna sinirlenen Seda Sayan'dan küfürlü cevap!

Kadırgalı lakabıyla tanınan şarkıcı Seda Sayan, kendisine "Allah'tan korkmaz, edepsiz" diyen erkek takipçisine küfürle yanıt verdi.

Takipçisinin yorumuna sinirlenen Seda Sayan'dan küfürlü cevap!
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Türk müziğinin efsane sanatçılarından Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabından "Kendine benzemek ne güzel, filtresiz" diyerek bahçe pozlarını paylaştı. Ersoy'un kendisine gönderme yaptığını düşünen Seda Sayan, kendisini etiketleyen bir takipçisine "Gerdirip gerdirip söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler" dedi.

"Seda Sayan Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz"

Her zaman yaptırdığı estetikleri sosyal medya hesabından paylaşan Seda Sayan gizleyecek bir şeyinin olmadığını söyleyerek "Kimseden gizlim saklım yok, Yaptırdığım operasyonlardan pişman değilim" dedi. Konunun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir erkek sosyal medya kullanıcısı "Tüküreyim dobralığına Muazzez Ersoy gerçek bir sanatçı, doğal bir kadın. Allah korkusu var. Seda Sayan Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Edepsiz" yorumunu yaptı.

Seda Sayan'dan küfürlü yanıt

Yorum karşısından küplere binen Seda Sayan ise "Ulan y....k sen kimsin ki benim Allah korkumu sorguyalabiliyorsun" sözleriyle karşılık verdi. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yüzüne Fransız Askısı olarak bilinen gerdirme işlemi yaptırdığı anları paylaşmıştı.

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