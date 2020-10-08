search menu
search
close

Tahinli piyaz nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Bugün elmaelma.com okuyucuları için tahinli piyaz tarifini araştırdık. Karşı koyulmaz lezzetiyle tahinli piyaz nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı!

Tahinli piyaz nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!
-A A+

Yöresel lezzetler tadı damağımızda kalan yemek tarifleri oluyor. Elmaelma.com olarak bugün değerli okuyucularımız için Antakya usulü tahinli piyaz tarifini hazırladık. Herkesin kolaylıkla yapabileceği tahinli piyazı sevdiklerinizle keyifle tüketeceğinizden eminiz. Peki tahinli piyaz nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte hazırlanışı...

Malzemeler:

3 su bardağı haşlanmış kuru fasulye,1 adet kırmızı soğan,1 çay kaşığı tuz,1/2 adet limonun suyu,2 yemek kaşığı ahin,1 tatlı kaşığı sirke,3 yemek kaşığı ılık su,6 adet cherry domates,1 adet haşlanmış yumurta,1/2 demeti nce kıyılmış maydanoz

Yapılışı:

Ölçülü kuru fasulyeden 3 yemek kaşığı haşlanmış fasulyeyi ezin.
Tahin, limon suyu, tuz, sirke ve suyu karıştırın. Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar tahinli sosu ezerek karıştırın. Eğer sulu bir kıvam olmasını isterseniz su oranını artırabilirsiniz.Kırmızı soğanı iri iri doğrayın ve 2,5 su bardağı haşlanmış fasulyeyle iyice harmanlayın.Domatesleri ortadan ikiye bölün ve maydanozları ince ince kıyın.Yumurtayı da bu aşamada haşlayın ve hazırlayın.Servis tabağına kırmızı soğanlı piyazlı yerleştirin ve tahinli sosu ilave edin.Domatesleri ve haşlanmış yumurtayı zevkinize göre yerleştirin.İnce kıyılmış maydanoz ve zeytinyağını da piyazınızın üzerinde gezdirerek servise hazır hale getirin. İşte bu kadar. Afiyetler olsun.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Tadı şahane: Çikolatalı İbiza tatlısı Tadı şahane: Çikolatalı İbiza tatlısı
Tatlı
Necati Şaşmaz'a bir şok daha! O ismi de dinlemiş! Necati Şaşmaz'a bir şok daha! O ismi de dinlemiş!
Magazin
En Güncel Galeriler
'Namuslu' filminin Gönül Hanım'ı bakın şimdilerde ne yapıyor!
'Namuslu' filminin Gönül Hanım'ı bakın şimdilerde ne yapıyor!
Şarkıcı Göksel, plaj pozlarıyla hayranlarını mest etti!
Şarkıcı Göksel, plaj pozlarıyla hayranlarını mest etti!
Serenay peş peşe deniz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Serenay peş peşe deniz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Mali'nin kızı Yasmin, gecelikli pozlarıyla herkesi büyüledi!
Mali'nin kızı Yasmin, gecelikli pozlarıyla herkesi büyüledi!
'Estetiğim yok' demişti! Songül Karlı'nın eski fotoğrafları şoke etti!
'Estetiğim yok' demişti! Songül Karlı'nın eski fotoğrafları şoke etti!
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Bu mutluluklar mazide kaldı! İşte geçmişte sevgili olan ünlüler...
Önceki Haberler
Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay, gece yarısı hastaneye koştu
Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay, gece yarısı hastaneye koştu
İşte ilişkide dikkat edilmesi gereken kırmızı çizgiler!
İşte ilişkide dikkat edilmesi gereken kırmızı çizgiler!
5 haftalık hamileyken bebeğini kaybeden oyuncu, sessizliğini bozdu!
5 haftalık hamileyken bebeğini kaybeden oyuncu, sessizliğini bozdu!
Can Yaman, kız arkadaşıyla gazetecilerden kaçarken kulüpte uyuyakaldı!
Can Yaman, kız arkadaşıyla gazetecilerden kaçarken kulüpte uyuyakaldı!
Kanser riskini azaltmanın 8 önemli adımı!
Kanser riskini azaltmanın 8 önemli adımı!
Rihanna hadisli şarkı için Müslümanlardan özür diledi!
Rihanna hadisli şarkı için Müslümanlardan özür diledi!
Üç gün önce evlenen ünlü çiftin bebeği dünyaya geldi!
Üç gün önce evlenen ünlü çiftin bebeği dünyaya geldi!
Ağızda dağılıyor: Peynirli kek tarifi
Ağızda dağılıyor: Peynirli kek tarifi
Yorumlar