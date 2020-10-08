Tahinli piyaz nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Yöresel lezzetler tadı damağımızda kalan yemek tarifleri oluyor. Elmaelma.com olarak bugün değerli okuyucularımız için Antakya usulü tahinli piyaz tarifini hazırladık. Herkesin kolaylıkla yapabileceği tahinli piyazı sevdiklerinizle keyifle tüketeceğinizden eminiz. Peki tahinli piyaz nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte hazırlanışı...

Malzemeler:

3 su bardağı haşlanmış kuru fasulye,1 adet kırmızı soğan,1 çay kaşığı tuz,1/2 adet limonun suyu,2 yemek kaşığı ahin,1 tatlı kaşığı sirke,3 yemek kaşığı ılık su,6 adet cherry domates,1 adet haşlanmış yumurta,1/2 demeti nce kıyılmış maydanoz

Yapılışı:

Ölçülü kuru fasulyeden 3 yemek kaşığı haşlanmış fasulyeyi ezin.

Tahin, limon suyu, tuz, sirke ve suyu karıştırın. Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar tahinli sosu ezerek karıştırın. Eğer sulu bir kıvam olmasını isterseniz su oranını artırabilirsiniz.Kırmızı soğanı iri iri doğrayın ve 2,5 su bardağı haşlanmış fasulyeyle iyice harmanlayın.Domatesleri ortadan ikiye bölün ve maydanozları ince ince kıyın.Yumurtayı da bu aşamada haşlayın ve hazırlayın.Servis tabağına kırmızı soğanlı piyazlı yerleştirin ve tahinli sosu ilave edin.Domatesleri ve haşlanmış yumurtayı zevkinize göre yerleştirin.İnce kıyılmış maydanoz ve zeytinyağını da piyazınızın üzerinde gezdirerek servise hazır hale getirin. İşte bu kadar. Afiyetler olsun.