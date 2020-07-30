search menu
search
close

Hayal kırıklığı nasıl geçer güvenilir yeni bir sayfa açmak istiyorsanız...

Kendimizi dizginlemede oldukça zorlandığımız duygulardan biri de hayal kırıklığıdır. Peki hayal kırıklığı nasıl geçer? Kalbimize nasıl söz geçiririz?

Hayal kırıklığı nasıl geçer güvenilir yeni bir sayfa açmak istiyorsanız...
-A A+

Aşk, arkadaşlık, ailevi durumlar zaman zaman hepimizin karşılaştığı duygu durumları arasında baş etmesi en zor olan durumlardan biri de hayal kırıklığıdır. Kendimizi inandırdığımız duygulardan vazgeçmek bir yana yeni bir duruma alışmaya çalışmak oldukça zordur. Peki hayal kırıklığı nasıl geçer? Hayal kırıklığı ile baş etme yolları neler? İnsan kalbine nasıl söz geçirebilir? İşte hayal kırıklığına dair merak edilen tüm maddeler elmaelma.com'da!

Farklı sebeplere dayanarak bir çok sonuç doğuran hayal kırıklığı bazen sonucu insan hayatını tam anlamıyla değiştirmeye ve arada gözle görülür bambaşka farklar yaratabiliyor. Bu tarz durumlar kişide büyük olumsuzluklara neden olabiliyor. Bu tarz durumlar sonuç olarak hayal kırıklığı gibi kişinin yaşam tarzını olumsuz yönde etkileyen sonuçlara neden olabiliyor.

Kişinin sosyal hayatına kadar değişiklik gösteren hayal kırıklığı hayata karşı görüşüne kadar değiştirmeye gidebilmektedir.

HAYAL KIRIKLIĞI İLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Hayal kırıklığı ile baş etmek için ilk olarak içerisinde bulunduğunuz durumu kabul etmeniz gerekiyor. Başınıza ne gelirse gelsin hangi olumsuz durumla karşılaşırsanız karşılaşın hayatta küçük bir ihtimal de olsa karşılaşabileceğiniz bir durum olarak düşünün. Herkes hayatının her alanında ayağının taşa takılabileceğini asla unutmayın. Bu taş bazen büyük bazen küçük olabilir.

İçinde bulunduğunuz durumu hemen yelkenleri indirip herşey bitmiş gibi davranmak yerine duruma farklı bir bakış açısından bakmaya çalışın. Bu durum size çözüm yöntemi kazandırarak stresten uzak tutacaktır. En önemli adım ise içinerinde bulunduğunuz duruma neden olan etkeni bulmak olacaktır. Bu yöntem elinizde somut bir nedenin olması ve üstesinden gelmeniz için bir çıkış yolu olabilir.

HAYAL KIRIKLIĞINDAN KURTULMANIN YOLU GELECEK!

Hayal kırıklığından kurtulmak için olumsuz düşğnceleri sürekli olarak düşünüp kendi yüzünüze vurmak yerine yaşadığınız şeyin içinden çıkmak için bir tecrübe olduğunu ve içinden çıkmak için bir sonraki adıma odaklanmaya özen gösterin.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Çukur hayranlarına müjde! İşte çekimlerin başlayacağı tarih! Çukur hayranlarına müjde! İşte çekimlerin başlayacağı tarih!
Magazin
Bu besinler mutluluktan baş döndürüyor! Bu besinler mutluluktan baş döndürüyor!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
10 yaşında yatak odasında evlendik sonra bana... Bomba açıklamalar!
10 yaşında yatak odasında evlendik sonra bana... Bomba açıklamalar!
Önceki Haberler
İzzet'in kızı yaşında fenomene yazdığı mesaj ifşalandı: Ofisime gel!
İzzet'in kızı yaşında fenomene yazdığı mesaj ifşalandı: Ofisime gel!
Cilt tipine göre kapatıcı seçmenin 2 temel noktası!
Cilt tipine göre kapatıcı seçmenin 2 temel noktası!
6 yıllık ilişkide mutlu son! Gupse ile Barış'ın nikahından ilk kareler
6 yıllık ilişkide mutlu son! Gupse ile Barış'ın nikahından ilk kareler
Merve yatak pozunu böyle paylaştı: Bırak dağınık kalsın!
Merve yatak pozunu böyle paylaştı: Bırak dağınık kalsın!
Sıcak havalarda rahat uyumak için 6 ipucu!
Sıcak havalarda rahat uyumak için 6 ipucu!
Muhteşem tadıyla: Rulo pasta tarifi
Muhteşem tadıyla: Rulo pasta tarifi
Nane ferahlığı: Yayla çorbası
Nane ferahlığı: Yayla çorbası
Ayrılacakları konuşuluyordu! Beren'den aşk dolu paylaşım!
Ayrılacakları konuşuluyordu! Beren'den aşk dolu paylaşım!
Yorumlar