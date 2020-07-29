Yayla çorbası nasıl yapılır nefis bir lezzet!

Yoğurt çorbası deyince aklımıza ilk gelen çorbanın yayla çorbası olduğunu söylersek abartmış olmayız. Türkiye'de 7'den 70'e herkesin severek tükettiği yayla çorbasını bugünkü tarifimiz için seçtik. İçerisindeki taze nane aromasıyla içinizi ferahlatacak serin serin tüketebileceğiniz yayla çorbasını denemekten çekinmeyin. İşte tadına doyum olmayan yayla çorbası tarifi...

Malzemeler:

500 gr yoğurt

3.5 su bardağı su

1 kahve fincanı pirinç

Yarım su bardağı su

3 dal taze sarımsak

8 dal taze soğan sapı

4 dal taze nane

2-3 dal dereotu

1 çay kaşığı kekik

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Yapılış aşaması;

Taze sarımsakları temizleyip ince ince doğrayın. 3 taze soğan sapını süsleme için ayırıp kalanları kıyın. Naneyi yaprak yaprak ayırın. Dereotunu temizleyip doğrayın.

Pirinci bol suda bir kaç kez yıkayıp süzün. Tencereye alıp yarım su bardağı su ilave edin. Tuz serpip pirinçler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte haşlayın.

Yoğurdu derin bir kaba alın. Kekik ve 1 tutam tuz serpip mikserle krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. 3 bardak suyu ekleyip ayran kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin.

Pirinç, zeytinyağı, sarımsak, nane yaprakları ve dereotunu çırpılmış yoğurda ilave edip karıştırın. Servis kaselerine paylaştırıp ince taze soğan saplarıyla süsleyin. soğuk olarak servis yapın.Afiyet olsun.