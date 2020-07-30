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Merve Boluğur yatak pozunu paylaştı bırak dağınık kalsın!

Kısa bir süre önce Burak Dayı ile aşk yaşamaya başlayan Merve Boluğur, çok konuşulan bir paylaşıma imza attı. Boluğur, yatak pozuyla binlerce beğeni aldı.

Merve Boluğur yatak pozunu paylaştı bırak dağınık kalsın!
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Ünlü oyuncu Merve Boluğur, yakın bir zaman önce yeni bir aşka yelken açtı. İlişkisini göz önünde yaşayan ve sık sık paylaşımlar yapan Boluğur, son olarak yatakta çektirdiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Yatak pozunu paylaştı

Sevgilisiyle Çeşme Alaçatı'da tatilde olan Boluğur, kaldığı otel odasında yatakta mayosuyla poz verdi. Oyuncu makyajsız ve dağınık halde çektirdiği fotoğrafını "Bırak dağınık kalsın" notuyla Instagram'dan paylaştı. Boluğur'un paylaşımı hayranlarından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren oyuncu, sevgilisi Burak Dayı ile olan bir fotoğrafını "Kumralım" notuyla paylaşmıştı.

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