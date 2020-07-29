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Rulo pasta nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Görünümüyle kendine hayran bırakan rulo pasta nasıl yapılır? Siz de sevdiklerinize evde kolaylıkla rulo pasta hazırlayabilirsiniz. İşte nefis rulo pasta tarifi!

Rulo pasta nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!
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Yumuşacık keki, enfes kremasıyla kendine hayran bırakan rulo pasta özellikle çocukların bayıldığı tatlardan. İster çayın yanına ister misafirlerinize ister doğum günü pastası olarak hazırlayabileceğiniz rulo pastanın yapılışı da oldukça basit. Peki rulo pasta nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm püf noktalarıyla kakolu rulo pasta tarifi...

Rulo pasta malzemeleri:

Keki için:

4 adet yumurta
1 su bardağı (bir parmak eksik)şeker
1 su bardağı (bir parmak eksik)un
3 yemek kaşığı ılık su
1 paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı kakao

Kreması için:

1 paket pasta kreması
1 paket krem şanti
1 su bardağı süt

İçi için:

1 avuç damla çikolata
8-9 adet çilek
2 adet muz

Yapılışı:

Yumurta ve şekeri mikserler krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Ilık suyumuzu ekleyip un, vanilya, kabartma tozu ve kakaoyu mikseri bırakıp bir spatula yardımıyla karıştırıp hazır hale getiriyoruz. Kek hamurumuzu altında yağlı kapıt olan bir dikdörtgen tepsiye her yere eşit dağılacak şekilde yayıyoruz.
180 derecede ısınmış fırında 12 dakika pişiriyoruz.

Fırından çıkardıktan sonra 3-5 dakika ilk sıcaklığının geçmesini bekleyip pişen kek hamurumuzu rulo halinde sarıyoruz. Şekil almasını sağlıyoruz böylece iç malzemelerini koyduktan sonra kek de bir kırılma olmayacak. Soğuyan kekimizi uzun uzadıya açıp kremasını bir spatula yardımıyla eşit şekilde dağıtıyoruz. İçine muz, çilek ve damla çikolata ekliyoruz.

İsteğinize göre ekleme çıkartma yapabilirsiniz. İç malzemeleri ekleyip tekrar kekimizi rulo haline getiriyoruz. Buzdolabında birkaç saat bekletildikten sonra servise hazır. Afiyet olsun.

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