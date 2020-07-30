Kapatıcı nasıl seçilir yağlı ciltler için likit kapatıcı!

Makyajın kilit noktalarından biri olan kapatıcı seçerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Sorusu ile makyajseverler veya makyaja yeni başlayanlar için bir derleme yaptık. Çizgilere dolmayan teninize uygun kapatıcıyı bulmak için ihtiyacınız olan temel 2 adımı elmaelma.com okurları için bir araya getirdik. Ten rengine göre kapatıcı nasıl seçilir? İşte makyaj severler için doğru kapatıcıyı almanın püf noktaları...

YÜZE UYGUN KAPATICI NASIL SEÇİLİR?

Kusursuz bir makyajın sırrı gözaltlarına dolmayan ciltle bütünlük sağlayan kapatıcıdan geçiyor. Günlük makyajlarınızda fondöten sürmeseniz bile göz altlarına kapatıcı uygulayarak pratik ve kusursuz bir görünüm sağlayabilirsiniz.

- Gözaltı için kapatıcı seçerken her zaman göz önünde bulundurulması gereken en temel konulardan biri cilt tipi ve cildin ihtiyacı olan kapatıcılıktır. Eğer ki kuru bir cilde sahipseniz, kremsi kıvamında kapatacılara yönelerek hem gözaltının ihtiyacı olan nemi karşılamış hem de kusursuz bir görünüm elde edebilirsiniz. Ancak yağlı bir cilt tipine sahipseniz mat bitişli kapatıcılara yönelmeniz doğru olacaktır.

-Likit kapatıcılar; Genellikle hassas, karma ve yağlı ciltler için ideal kapatıcılardır. kırışıklıklarınızı kapatmada oldukça etkili olan likit kapatıcılardır. Özellikle likit kapatıcılarda mat bitişli formda olan kapatıcılar hem daha kalıcı hem de kusursuz bir görünüm elde etmeye yardımcı olacaktır.

-Stick kapatıcılar; Bu kapatıcılar daha çok cildinde kusuru olmayan bölgesel uygulanabilecek bölgeler için ideal bir kullanım sağlamaktadır. Gözenek problemi olanların uzak durması gereken kapatıcı tipi olan stick kapatıcılardır.