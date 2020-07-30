search menu
search
close

Kapatıcı nasıl seçilir yağlı ciltler için likit kapatıcı!

Gözaltındaki yorgunluğa bağlı koyu renkli halkaları gizlemek için kullandığımız makyajın kilit noktası olan kapatıcı seçerken nelere dikkat edilmeli?

Kapatıcı nasıl seçilir yağlı ciltler için likit kapatıcı!
-A A+

Makyajın kilit noktalarından biri olan kapatıcı seçerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Sorusu ile makyajseverler veya makyaja yeni başlayanlar için bir derleme yaptık. Çizgilere dolmayan teninize uygun kapatıcıyı bulmak için ihtiyacınız olan temel 2 adımı elmaelma.com okurları için bir araya getirdik. Ten rengine göre kapatıcı nasıl seçilir? İşte makyaj severler için doğru kapatıcıyı almanın püf noktaları...

YÜZE UYGUN KAPATICI NASIL SEÇİLİR?

Kusursuz bir makyajın sırrı gözaltlarına dolmayan ciltle bütünlük sağlayan kapatıcıdan geçiyor. Günlük makyajlarınızda fondöten sürmeseniz bile göz altlarına kapatıcı uygulayarak pratik ve kusursuz bir görünüm sağlayabilirsiniz. 

- Gözaltı için kapatıcı seçerken her zaman göz önünde bulundurulması gereken en temel konulardan biri cilt tipi ve cildin ihtiyacı olan kapatıcılıktır. Eğer ki kuru bir cilde sahipseniz, kremsi kıvamında kapatacılara yönelerek hem gözaltının ihtiyacı olan nemi karşılamış hem de kusursuz  bir görünüm elde edebilirsiniz. Ancak yağlı bir cilt tipine sahipseniz mat bitişli kapatıcılara yönelmeniz doğru olacaktır. 

-Likit kapatıcılar; Genellikle hassas, karma ve yağlı ciltler için ideal kapatıcılardır. kırışıklıklarınızı kapatmada oldukça etkili olan likit kapatıcılardır. Özellikle likit kapatıcılarda mat bitişli formda olan kapatıcılar hem daha kalıcı hem de kusursuz bir görünüm elde etmeye yardımcı olacaktır. 

-Stick kapatıcılar; Bu kapatıcılar daha çok cildinde kusuru olmayan bölgesel uygulanabilecek bölgeler için ideal bir kullanım sağlamaktadır. Gözenek problemi olanların uzak durması gereken kapatıcı tipi olan stick kapatıcılardır. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Çukur hayranlarına müjde! İşte çekimlerin başlayacağı tarih! Çukur hayranlarına müjde! İşte çekimlerin başlayacağı tarih!
Magazin
Bu besinler mutluluktan baş döndürüyor! Bu besinler mutluluktan baş döndürüyor!
Öneriler
En Güncel Galeriler
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
Kilosuna gelen eleştirilere kulak tıkadı! Ateşli pozları olay!
10 yaşında yatak odasında evlendik sonra bana... Bomba açıklamalar!
10 yaşında yatak odasında evlendik sonra bana... Bomba açıklamalar!
Önceki Haberler
6 yıllık ilişkide mutlu son! Gupse ile Barış'ın nikahından ilk kareler
6 yıllık ilişkide mutlu son! Gupse ile Barış'ın nikahından ilk kareler
Merve yatak pozunu böyle paylaştı: Bırak dağınık kalsın!
Merve yatak pozunu böyle paylaştı: Bırak dağınık kalsın!
Sıcak havalarda rahat uyumak için 6 ipucu!
Sıcak havalarda rahat uyumak için 6 ipucu!
Muhteşem tadıyla: Rulo pasta tarifi
Muhteşem tadıyla: Rulo pasta tarifi
Nane ferahlığı: Yayla çorbası
Nane ferahlığı: Yayla çorbası
Ayrılacakları konuşuluyordu! Beren'den aşk dolu paylaşım!
Ayrılacakları konuşuluyordu! Beren'den aşk dolu paylaşım!
Çocuğunuz sık sık baş ağrısı çekiyorsa...
Çocuğunuz sık sık baş ağrısı çekiyorsa...
Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor!
Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor!
Yorumlar