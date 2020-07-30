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DJ Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ın kendisine attığı mesajı ifşa etti ofisime gel!

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ın Dj Aysu Varol'a Instagram üzerinden attığı mesajlar ortaya çıktı. Verdiği cesur pozlarla bilinen Varol, Yıldızhan'ı ifşa etti.

DJ Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ın kendisine attığı mesajı ifşa etti ofisime gel!
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57 yaşındaki İzzet Yıldızhan'ın sosyal medya üzerinden kendisinden yaşça küçük bir bir kadınla olan konuşmaları ifşa oldu. Kendisini tanışmak için ofise çağıran türkücünün mesajlarını ifşa eden genç kadın, "İki nam salan hemen istediğini elde ederim havasında" diye konuştu.

Genç kadını ofisine davet etti

Son olarak piyano başında söylediği türkü ile gündeme gelen ünlü şarkıcının bu kez ifşa mesajları olay oldu. 9 çocuk babası olan 57 yaşındaki İzzet Yıldızhan'ın genç DJ Aysu Varol'a yolladığı mesajlar magazin gündemine bomba gibi düştü. İzzet Yıldızhan Varol'u tanışmak için ofisine davet edince kıyamet koptu.

Tüm mesajları ifşa etti

57 yaşındaki İzzet Yıldızhan'a tepki gösteren Aysu Varol, Yıldızhan'ın kendisine imalı mesajlar attığını, ofisine davet ettiğini iddia ederek Instagram ve Whatsapp konuşmalarını takipçileriyle paylaştı. Yıldızhan ise mesajlar gönderdiği anlaşılan genç kadını Instagram'dan engelledi.

İşte gündem olan o mesajlar...

 

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