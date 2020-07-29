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Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını sosyal medyadan kutladı!

Sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti ters köşe yaptı. Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı.

Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını sosyal medyadan kutladı!
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Dijital platformlarda yayınlanan Atiye dizisinin üçüncü sezon çekimlerine başlanan oyuncu Beren Saat, Instagram hesabından eşi Kenan Doğulu'yla fotoğrafını paylaşarak evlilik yıldönümünü kutladı.

Ayrılık iddialarına son noktayı koydular

Ayrılacakları yönünde basında sık sık yer alan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti iddialara son noktayı koydu. Evliliklerine kaldıkları yerden devam eden ikiliden Saat, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla evlilik yıldönümlerini kutladı ve her şeyin yolunda gittiği mesajını verdi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, 29 Temmuz 2014 yılında Los Angeles'ta hayatlarını birleştirmişti.

 

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