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Oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç dün dünyaevine girdi!

Uzun yıllardır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç çifti dün İzmir'de nikah masasına oturdu. Çiftin nikahına yalnızca yakınları katıldı.

Oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç dün dünyaevine girdi!
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2014 yılından bu yana birlikte olan oyuncu çift Barış Arduç ve Gupse Özay, nikâh masasına oturdu. Çift, sonbaharda yapmayı planladıkları düğünlerini pandemi nedeniyle ertelemişti. İkili, sürpriz bir şekilde Çeşme'de nikâh organize etti.

Balayına çıkmayacaklar

Çift balayı için ise herhangi bir plan yapmadı. Arduç ve Özay, evlendikten sonrada Çeşme'de yazlıklarında tatil yapmayı sürdürecek.

"Bir anda evlendik"

Gupse Özay ve Barış Arduç'tan nikah sonrası yaptığı açıklama: "Bayram yaklaşmıştı, bayramdan sonra da İstanbul'a dönecektik, hava da güzel, e hadi o zaman gel bir deneyelim dedik ve bir anda evlendik." ifadelerini kullandı

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