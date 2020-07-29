Oyuncu Gupse Özay ile Barış Arduç evlilik kararı aldı!

6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinden sevindirici bir haber geldi. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Gupse Özay ile Barış Arduç, evlilik kararı aldı.

Bu hafta nikah seneye düğün

Ünlü çift, bu hafta İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak. Nikaha şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere toplam 5 kişi katılacak. Dünyaevine girmeye hazırlanan ikili, düğünü ise gelecek yıl yapacak.

Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir

32 yaşındaki Arduç, geçtiğimiz senelerde 'evlilik' iddiaları hakkında şunları dile getirmişti: “Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir.”