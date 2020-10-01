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Komşusundan çocuk yapan Esra Karakuş'un Covid-19 testi pozitif çıktı!

Esra Erol'da programına katılan Esra Karakuş'un komşusundan çocuk yaptığı ortaya çıkmış, olay infial yaratmıştı. Karakuş'a yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Komşusundan çocuk yapan Esra Karakuş'un Covid-19 testi pozitif çıktı!
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Geçtiğimiz haftalarda ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programını katılan Esra Karakuş 4 aylık bebeğinin kendisinden komşusundan olduğunu dile getirdi. Programda yapılan DNA testinde bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle tepki çeken Esra Karakuş İstanbul'dan Aydın'a döndü.

Covid-19 testi pozitif

Yaşadığı Aydın Nazilli'ye gelişinde polis merkezine götürülen ve ifadesi alınan Esra Karakuş'a yerleştirildiği sığınma evinde Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Esra Karakuş hastanede tedavi altına alındı. Karakuş ile temaslı olan sığınma evindeki 2 personelin ise evde karantinaya alındı. Esra Karakuş'un kızı ise devlet korumasına alındı.

Esra Erol'un ekibi panikte

Esra Karakuş'un covid testinin pozitif çıkmasının ardından Esra Erol'un programında çalışan ekipte panik başladığı öğrenildi. Program ekibi ve Esra Erol'un son durumu ise henüz bilinmiyor.

Ne olmuştu?

Esra Erol'un programındaki skandal Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. 4 aylık bebeğin, resmi babasından değil, komşudan olduğu ortaya çıkmıştı. DNA sonuçlarından sonra eşini aldatan annenin, "Allah'ıma çok şükür, biliyordum zaten" sözleri tepki çekmişti.

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