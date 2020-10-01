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Ev yapımı granola tarifi güne enerjik başlamanın sırrı!

Ev yapımı granola nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Sabah koşturmasında kahvaltı yapmaya fırsatı olmayanlar için harika bir öneri olacak. İşte hazırlanışı!

Ev yapımı granola tarifi güne enerjik başlamanın sırrı!
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Sabah koşturmasında kahvaltı yapmaya fırsat bulamayanlardan mısınız? Sizin için harika bir önerimiz var. Güne hem daha enerjik hem de daha sağlıklı başlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün size önereceğimiz tarif günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı vakitsizlikten atlayanlar için harika bir öneri olacak.  Hem kahvaltıyı atlamamak, hem de zamandan tasarruf etmek adına yiyebileceğiniz gronala tarifini gelin beraberce hazırlayalım. Peki granola nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda granola tarifi! Şimdiden afiyet olsun. 

MALZEMELER: 

2 su bardağı yulaf ezmesi, 1 çay bardağı ceviz içi, 3 yemek kaşığı çiğ kaju fıstığı, 1 çay bardağı çiğ badem, 1 çay bardağı fındık, 4-5 yemek kaşığı vişne kurusu, 1 çay bardağı kuru üzüm (çekirdeksiz), 3 yemek kaşığı bal, 1/2 su bardağı üzüm pekmezi, 1 çay kaşığı tarçın

HAZIRLANIŞI: 

Ceviz içi, fındık, badem ve kaju fıstığını bir buzdolabı poşetinin içine alın. Bir bardak ya da tokmak yardımıyla iri parçalar haline gelinceye kadar kırın. İri parçaladığınız kuru yemişleri bir kabın içine alın. Üzerine yulaf, bal, pekmez ve tarçını ekleyerek güzelce karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine ince bir tabaka halinde yayın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 dakika kadar pişmeye bırakın. 10 dakikanın sonunda çıkarıp spatula ya da tahta kaşık yardımıyla güzelce karıştırın. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın ve 5 dakika daha pişirin. Çıkarıp karıştırarak oda sıcaklığında dinlendirin. Dinlendikten sonra içine kuru üzüm ve vişne kurusunu ilave edin. Granolanız soğudukça katılaşacaktır. Bu nedenle elinizle mutlaka parçalar haline gelecek şekilde kırın. Bir kavanozun içinde saklayabileceğiniz, sabah kahvaltılarında afiyetle tüketebileceğiniz granolanız hazır. Afiyet olsun.

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