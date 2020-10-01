Emre Aşık ile Yağmur Aşık çiftinin arasında sular durulmuyor! Aşık'tan tetikçi iddiası!

Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık'ın, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur'la birlikte, eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı, ikilinin Düzce'de ormanlık alanda Emre için mezar yeri bile baktığı ortaya çıkmış ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılmıştı.

Emre Aşık, 27 Eylül'de avukatı Ali Kemal Atçeken ile birlikte Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nde yeniden ifade verdi. Emre Aşık'ın, eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğine dair ifadeleri ortaya çıktı.

"Yağmur beni öldürmek için ikinci bir tetikçi tuttu"

Ünlü futbolcu ifadesinde, Yağmur Aşık'ın kendisini öldürmek için ikinci kez tetikçi tuttuğuna dair avukatı Funda Sadıkahmet Alp'e 27 Eylül 2020'de WhatsApp üzerinden ihbar geldiğini ifade etti. Emre Aşık, ikinci tetikçinin tutulduğu ihbarının, eşinin daha önce kendisini öldürtmek istediği sevgilisi Erdi Sungur tarafından yapıldığını bildirdi.

Aşık, "Avukatım, WhatsApp üzerinden kendisine Erdi Sungur isimli şahıstan bir mesaj geldiğini, mesajda, Yağmur Aşık'ın tekrar bir tetikçi tuttuğu, tutmuş olduğu tetikçiye para verdiği, bu tetikçinin isminin Baycan Şenürek olduğu ve bu şahsın beni öldüreceği yazdığını söyledi" diyerek mesajların çıktılarını delil olarak sundu.

"Can güvenliğim yok"

Emre Aşık ifadesini şöyle tamamladı: "Bu mesajları atan Erdi Sungur isimli şahıs avukatımı aramış ve tutulan tetikçinin iki gün içinde beni öldüreceğini söylemiş. Ben bu durum karşısında tedirgin oluyorum. Can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Beni öldürmek için adam tutan Yağmur Aşık'tan ve tetikçi olduğunu öğrendiğim Baycan Şenürek'ten davacı ve şikayetçiyim." Yakın koruma istemeyen Emre Aşık, eşinin evine yaklaşmaması, kendisine yönelik tehdit ve hakarette bulunmaması, iletişim araçları ile rahatsızlık ve şahsi eşyalarına zarar vermemesi için tedbir talebinde bulunduğunu da dile getirdi.

Yağmur Aşık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Aynı gün gözaltına alınan Yağmur Aşık ve Baycan Ş., emniyet işlemlerinin ardından “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “kasten öldürmeye azmettirme” suçlarından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Yağmur Aşık savcılıktaki sorgusunda Erdi Sungur’un kendisine saplantılı şekilde âşık olduğunu öne sürdü: “Bu eylemlerini duygusal isteklerine karşılık vermediğim için yapmaktadır.” Baycan Ş.’nin aile dostları olduğunu söyleyen Aşık, “Bana iftira atan Emre Aşık, onun avukatı ve Erdi Sungur’dan şikayetçiyim” dedi.

Kaynak: Hürriyet