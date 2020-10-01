Ajda Pekkan Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi ben bile ikna oldum!

Ajda Pekkan ile adı aşk dedikodularına karışan Hakan Altun'un menajeri Süleyman Çakmakçı dün yaptığı açıklamada "Hakan Bey ve Ajda Hanım, yeni bir düet projesinde bir araya gelecek. İkisi de Bodrum'da yaşadığından proje için sık sık buluşuyorlar. Önümüzdeki yıl da halk konserleri verecekler" ifadelerine yer verildi.

"Hakan'la haftasonu çıkıp eğlendik"

Gündeme bomba gibi düşen iddiaların ardından Ajda Pekkan ise aşk haberleri tiye alarak şunları söyledi: "Sabah ben de ilişki yaşıyorum diye kalktım. Bir önceki ilişkim bitti mi, bitmedi mi çok ikilemde kalmışlardı, hep o haber oluyordu. Yeni bir haber çıktı diye sevindim. Ayrıldıktan sonra iki lokma biriyle görüştüğünüz zaman yakıştırmalar oluyor. Hakan çok değerli bir insan. Çok iyi dostuz, haftasonu da çıktık, eğlendik. Yine çıkar eğleniriz. Bir şey olsa deklare ederiz. Ama yok. Programda da o kadar emin konuşmuşlar ki, ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza!"

"Beni taşıyacak erkek yok"

Ajda Pekkan'ın geçen ay 2012'den beri aşk yaşadığı Bülent Çavuşoğlu ile ayrıldığı haberi magazinde yer almıştı. İddiaya göre işadamı, Süperstar'ın yanında çalışan sarışın bir güzelle aşk yaşamıştı. İhanet şokundan sonra Bodrum'da kafa dağıtan Pekkan, katıldığı bir programda, "Şu an hayatınızda biri var mı" sorusuna "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor" yanıtını vermişti.