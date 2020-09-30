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Mustafa Can Keser ile boşanan Damla Ersubaşı imaj değişikliğine gitti!

Fantastik türdeki Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, sarı saçlarını boyattı. Yeni görüntüsünü paylaştı.

Mustafa Can Keser ile boşanan Damla Ersubaşı imaj değişikliğine gitti!
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Bir dönem 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteri ile ünlenen oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Instagram'da 468 bini aşkın takipçisi olan Ersubaşı, geçtiğimiz gün imajını değiştirdi. 

Sarı saçlarını koyu renge boyattı

Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser'den boşandıktan sonra soluğu kuaförde aldı. Ersubaşı sarı saçlarını koyu renge boyattı. Yeni halini sosyal medya hesabından yayınlayan Damla Ersubaşı, " Uzun bir süre değiştirmeyi düşünmüyorum, inşallah, zorla kandırdım zaten" notunu düştü.

Takipçilerini ikiye böldü

Ersubaşı, yeni saç rengiyle takipçilerini ikiye böldü. Genç oyuncunun sevenlerinin bir bölümü tarz olduğunu belirtirken bir kısmı da, "Bence eski rengi daha güzeldi. Bu renk seni yaşından büyük göstermiş" yorumunu yaptı.

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