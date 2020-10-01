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Fahriye Evcen yeğeniyle fotoğraf paylaştı! Benzerlikleriyle herkesi şaşırttı

Paylaşımlarıyla olay olan oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yeğeniyle olan fotoğrafını paylaştı. Evcen ile yeğeninin benzerliği ise herkesi şaşırttı

Fahriye Evcen yeğeniyle fotoğraf paylaştı! Benzerlikleriyle herkesi şaşırttı
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Güzel oyuncu Fahriye Evcen, aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından yeğeni Rüya Seçgin ile verdiği pozu paylaştı. Evcen ve yeğeninin benzerliği ise herkesi şaşkına çevirdi.

Oyuncu Burak Özçivit ile evli Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı Instagram'da yeğeni Rüya Seçgin ile çekilen fotoğraflarını "Teyze ve yeğen" açıklamasıyla yayınladı. Kısa sürede 624 binden fazla beğeni toplayan fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Fahriye Evcen'in yeğeni ile makyajsız paylaştığı fotoğrafta ikili birbiriyle olan benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

İşte Fahriye Evcen ve yeğeninin gündem olan pozları...

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