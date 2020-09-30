San sebastian cheesecake nasıl yapılır daha lezzetlisi yok!

San sebastian cheesecake için son dönemin belki de en popüler tatlısı diyebiliriz. Bu enfes tatlı lezzetli olmasının yanında oldukça da pratik. Az malzemeli, tadı şahane san sebastian cheesecake'e sofralarınızda yer açın! San sebastian cheesecake'i yaparken tüm malzemeleri ve özellikle yumurtaları oda sıcaklığında kullanmak, yumurtaları harca tek tek yedirmek, kullanılan krem peynirin kalitesi oldukça büyük önem taşıyor. İşte san sebastian cheesecake tarifi!

San sebastian cheesecake malzemeleri:

4 adet yumurta(oda sıcaklığında)

1,5 su bardağı şeker

500 gram krem peynir(oda sıcaklığında)

2 su bardağı krema(400ml., oda sıcaklığında)

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı un

Püf noktası: Suyu süzdürülmüş labne peyniri ya da sürülebilir beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Marketlerde 200 gramlık paketler halinde satılan sürülebilir beyaz peynir kıvamındaki krem peynirlerden kullanmanızı öneririz. Dilerseniz içerisine limon ya da portakal kabuğu da ilave edebilirsiniz. Yumurtaları ve diğer malzemeleri oda sıcaklığında kullanmaya da özen gösterin.Yumurtaları ve diğer malzemeleri oda sıcaklığında kullanmaya da özen gösterin.

Hazırlanışı:

Toz şeker ve krem peyniri büyük bir karıştırma kasesinin içerisine alın. Mikser yardımıyla şeker güzelce eriyene kadar 5-6 dakika kadar çırpın. Ardından ilk yumurtayı ilave edin ve güzelce çırpmaya devam edin. Her yumurta için bu işlemi uygulayın. Bir yumurta ekleyin, güzelce çırpın. Ardından diğerlerini de tek tek ilave edip karışıma yedirin. Yumurtalarınızı da karışıma yedirdikten sonra kremayı ekleyerek güzelce karıştırın. Dilerseniz bu aşamada vanilya da ilave edebilirsiniz.

Son olarak unu da ekleyerek güzelce çırpın. Orta boy bir kelepçeli kek kalıbını yağlayın. Pişirme kağıdı kalıba kenarlardan hafif taşacak şekilde yerleştirin ve hazırladığınız karışımı içerisine aktarın. 190 derecede önceden ısıtılmış fırında 45 dakika ya da 1 saat kadar pişirin. Bu süre fırınınızın performansına göre değişkenlik gösterebilir. Pişince fırının kapağı yarı açık şekilde yaklaşık yarım saat dinlendirin. Ardından çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra en az 8 saat, tercihen 1 gün dinlendirin. Yağlı kağıdını da çıkarıp dilimleyerek servis edin. Üzerine çikolata sosu ya da meyve sosu da gezdirebilirsiniz.