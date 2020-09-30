Semizotlu fellah köftesi nasıl yapılır tadına hayran kalacaksınız!

Antakya mutfağına özgü bir yemek olan fellah köftesini daha önce denemiş miydiniz? Sizler için araştırdığımız bu tarifte felah köftesini semizotu salatasıyla servis ediyoruz. Nefis fellah köfteleri ile semizotunun ferah tadı birleşince, akıllara durgunluk verecek kadar harika bir lezzet karması ortaya çıkıyor. Peki semizotlu fellah köfte nasıl yapılır? Püf noktası nedir? İşte damak çatlatan semizotlu fellah köftesinin yapılışı...

Malzemeler:

1 demet semizotu

1,5 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Köftesi için:

1 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı sıcak su

1/2 su bardağı un

1/2 çay bardağı irmik

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 silme tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1/2 su bardağı su

Pişirmek için:

6 su bardağı su

1/2 adet limon suyu

1 çay kaşığı tuz

Sosu için:

1 diş sarımsak

1 adet domates

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Bulguru bir kaba alın ve üstüne 1 su bardağı sıcak su ekleyin ve hafifçe karıştırın. Üstünü streç filme kapatın ve bulgurun kabarması için 15 dakika kadar bekletin.

Bulgur kabardıktan sonra, üstüne unu, irmiği, salçayı, kimyonu, karabiber ve tuzu ilave edip, karıştırın. 1 su bardağı suyu yavaş yavaş ilave ederek güzelce yoğurun. Köftenizin kıvamı rahatça şekil verebileceğiniz bir kıvama gelene dek yoğurun, eğer çok katı olursa bir miktar daha su ekleyebilir ya da çok cıvık olursa bir miktar un ekleyebilirsiniz.

Köfte harcını hazrladıktan sonra elinizle misket büyüklüğünde yuvarlayın ve un serptiğiniz bir tepsinin içerisine, hazırladığınız topları atın. Tüm harcı bu şekilde şekillendirdikten sonra, una iyice bulanmaları için tepsiyi hafifçe sallayın. Derin bir tencereye yaklaşık 6 su bardağı kadar su koyun, üstüne limon suyunu ve tuzu ekleyip, ocağın altını açın ve kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra hazırladığınız köfteleri içine atın ve yaklaşık 20 dakika pişmeye bırakın.

Sosu için; genişçe bir tavaya yağı alın, yağ kızdıktan sonra içine sarımsakları rendeleyin. Sarımsakların kokusu çıkınca içine kabuğunu soyup, rendelediğiniz domatesleri ekleyin. Domatesler biraz kavrulduktan sonra salçaları ekleyin. İçine baharatlarını da ekleyip, 5 dakika kadar karıştırarak pişirin. Bulgur köfteleri piştikten sonra kevgirle süzerek sosun içine atın ve sosla birlikte güzelce karıştırın.

Semizotlarını temizleyip, doğrayın ve derin bir kaba alın. Üstüne sarımsakları rendeleyin, yoğurdu ve tuzu ilave edip, güzelce karıştırın. Hazırladığınız semizotunu bir servis tabağına alın ve üstüne sosla karıştırdığınız fellah köftelerini koyun. Üstlerine maydanoz serperek, sıcak sıcak servis edin.