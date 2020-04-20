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İlişkide yaşanan sorunlar neler ilişki durumu problem yaratabiliyor!

İlişkilerde ortaya çıkan çok basit problemler büyük sorunlara yol açabiliyor. İlişkilerde sorunlara neden olan şeylerden ve çözümlerinden bahsettik!

İlişkide yaşanan sorunlar neler ilişki durumu problem yaratabiliyor!
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Her ilişkide yaşanan tartışmalar, kavgalar normal bir durumdur. Ancak görmezden geldiğiniz küçük konular ilişkinizi geri dönülemez boyutta zedeleyebiliyor. Bu sebeple küçük meselelere dikkat etmek, soruna odaklanmak ve çözüm aramak gerekiyor. İlişkinizde soruna yol açabilecek küçük şeyleri içeriğimizde paylaştık...

Sosyal medya 

Sosyal medya, ilişkilerde büyük sorunlara yol açan en önemli unsurlardan biri. Sosyal medyayı kullanma sebebimiz diğer insanlarla sanal olarak bağlantı kurmak. Ancak söz konusu ilişkiler olduğunda sosyal medyada, başkalarıyla kurduğumuz bağlantılar eşler için rahatsız edici bir boyuta varabiliyor. Bazı insanlar kişisel ilişkilerini sosyal medyada paylaşmaktan rahatsız olurken, bazılarıysa sevgisini tüm sanal aleme göstermesi gerektiğini düşünebilir. Bu durumda da ortak bir nokta bulmaya çalışmalı, birbirinizi anlamaya çalışmalısınız.

İlişki durumu 

İlişki durumu bazı ilişkilerde sorunları meydana çıkaran bir konu olabiliyor. İlişkinizin ne durumda olduğunu, karşılıklı beklentilerinizi konuşmayı ertelerseniz, ileride daha büyük problemler yaşayabilirsiniz.

Hediyeleşme 

Hediye vermek bir ilişkinin önemli bir parçası. Ancak yanlış hediye vermek, eşinizin sizinle ilgili düşüncesini etkileyebilir. Karşınızdakini yeterince tanımıyorsanız yapacağınız bu küçük sürpriz ilişkinize zarar verebilir.

Aile ilişkileri 

Aile ilişkileri çok önemlidir. Ailenizin, eşinizin ailesinden ne kadar farklı olabileceği konusunda açık ve dürüst olmalısınız. Hem ailenizi hem de eşinizi aynı dengede tutmak sizin için zor olabilir, ancak ilişkinizin sağlığı için uzmanlaşılması gereken önemli bir konudur. Her iki tarafa da öncelik vermelisiniz aksi takdirde ilişkiniz daha da ciddileştiğinde, görünüşte önemsiz gibi görünen bu konu sizi yıpratabilir.

Fiziksel sevgi 

Partnerinizi tanımak, onun şefkatini, dokunuşunu bilmek arada bağ kurmanın ilk adımlarından biridir. Fiziksel yakınlık, ten uyumu gibi kavramlar ilişkilerde sanıldığından çok daha büyük bir öneme sahiptir.

Samimiyet 

Bir ilişkide yakınlık, eşinizle güçlü bir bağ kurmanın büyük bir parçasıdır. Samimiyet ya da bu meselelerinin eksikliği bir ilişkiyi çabucak zedeleyebilir.

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