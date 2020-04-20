Muzlu pamuk pasta nasıl yapılır damak çatlatan lezzet!

Tatlı tariflerine muz eklendiğinde lezzetini iki katına çıkardığını söylersek yalan söylemiş olmayız. Elmaelma.com olarak bugün de okurlarımız için enfes bir muzlu pasta tarifi hazırladık. Muzlu pamuk pasta, başta çocuklar olmak üzere her damak zevkine kendini hayran bırakacak bir tatlı. Tarifimizi yaparken yumuşacık bir kek hazırlayacağız önce, ardından hafif bir krema yapıp ikisini buluşturacağız. Muzlarla da süsleyip servis edeceğiz. Gelin muzlu pamuk pasta nasıl yapılır birlikte bakalım!

Muzlu pamuk pasta tarifi malzemeleri:

Arası ve üzeri için:

2 adet orta boy muz

Islatmak için:

1 çay bardağı soğuk süt

Keki için:

1 çay bardağı sıvı yağ

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1,5 kahve fincanı toz şeker

1 su bardağı nişasta

1,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Kreması için:

3 su bardağı süt

3/4 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1 paket krem şanti

Hazırlanışı:

Keki hazırlamak için; Şeker ve yumurtayı bir kabın içerisinde şeker eriyene kadar güzelce çırpın. Ardından un, nişasta ve kabartma tozu hariç tüm malzemeleri ekleyerek bir kez daha çırpın. Üzerine un, nişasta ve kabartma tozunu eleyerek ilave edin. Spatula yardımıyla karıştırın. Yağlanmış unlanmış yuvarlak bir borcam ya da kek kalıbına aktarın, 170 derecede ısıtılmış fırında 25-30 dakika kadar pişmeye bırakın.

Kreması için; Krem şanti hariç tüm malzemeleri bir tencerenin içerisine aktarın. Karıştırarak pişirmeye başlayın. Kıvamı hafif yoğunlaşmaya başlandığında toz haldeki krem şantiyi ilave edin. Krema kıvamı alınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ara ara karıştırmayı da ihmal etmeyin.

Birleştirme aşaması; Kekinizi fırından alır almaz üzerine soğuk süt gezdirerek ıslatın. Ardından oda sıcaklığında bir süre soğumaya bırakın ve sütü güzelce emmesini sağlayın. Soğuyan kekinizin her yeri eşit olacak şekle getirin. Üst kısmını düzeltin. Ortadan ikiye kesin. Ortasına kremanın bir kısmını ortasına yayın. 1 det muzu da dilimleyerek ortasına dizin. Kekin diğer yarısını üzerine oturtun. Geriye kalan tüm kremayla kekin her yerini kaplayın. Üzerini bozulmayacak şekilde kapatın ve buzdolabında en az 2 saat en fazla da 1 gün dinlendirin. Çıkarıp servis aşamasında üzerini ve kenarlarını muz, çikolata sos, bisküvi kırıntıları ve fındık içiyle süsleyebilir o şekilde servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...