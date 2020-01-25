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Ece Çeşmioğlu Taner Ölmez'den evlilik teklifi aldığını itiraf etti!

Oyuncu Ece Çeşmioğlu, sevgilisi Taner Ölmez'in kendisine evlilik teklifi ettiğini doğruladı. Güzel oyuncu romantik teklifi Eser Yenenler Show'da anlattı.

Ece Çeşmioğlu Taner Ölmez'den evlilik teklifi aldığını itiraf etti!
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FOX ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor'da 'Ali Vefa' karakterine can veren Taner Ölmez'in, geçtiğimiz günlerde meslektaş sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na evlilik teklifinde bulunduğu haberleri ortaya çıkmıştı. Eser Yenenler Show'a konuk olan Çeşmioğlu, söz konusu iddiaları ilk kez doğruladı.

"Yes diye çığlık attım!"

"İlk defa burada söylüyorum" diyen ve yaşadığı sevinci paylaşan Ece Çeşmioğlu, 'Yes' diye çığlık attığını, çok da detaya girmek istemediğini ifade ederek iddiaları doğruladı. Teklifi yurtdışında aldığını söyleyen Çeşmioğlu, bir kez daha Brugge'e gitmek istediğini söyledi.

Taner Ölmez iddiaları yalanlamıştı

Öte yandan Ece Çeşmioğlu'yla birliktelik yaşayan Taner Ölmez geçtiğimiz günlerde Belçika'nın tarihi şehri Brugge'de bir köprünün üzerinde yürürken sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na evlilik teklifinde bulunduğu iddiasını "Ben de gazetelerden okuyorum" diyerek yalanlamıştı.

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