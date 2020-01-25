Defne Samyeli'nden Mustafa Sandal'ın kitabıyla ilgili çok sert açıklama!

Ünlü sunucu Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın yeni çıkan kitabında kendisiyle aşk yaşadığı yönünde iddiaları dava edeceğini açıkmalasının ardından Eser Yenenler Show'da konuyla ilgili çok sert bir açıklama daha yaptı. Güzel sunucu "Bir kitapta kendimi harcatmam" diye konuştu.

"Kadın ismini kullanarak sansasyonel olmak çok klişe"

Sunucu açıklamalarına şöyle devam etti: "Mustafa olayını hiç anlamadım. İlk başta bir güldüm, sonra hiç gülmedim. Kendisi geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yapmış, davada kendisini kurtaracak kadar bir metin hazırlanmış. Kadın ismini kullanarak sansasyonel bir şekilde işini tanıtmayı çok klişe buluyorum. Yakıştırmıyorum bu durumu hiç kimseye."

"Bir kitapta harcanamam!"

Defne Samyeli samimi açıklamalarını "Sağa sola dava açmayı hiç istemiyorum aslında. Bunlara o kadar çok para ve zaman harcanıyor ki, gerçekten uğraşmak istemiyorum. Ama insanı mecbur bırakıyorlar. Sadece o duruşu sergilemek adına bunu yapmak gerekiyor. Ben bu isim için çok çalıştım, çok uğraştım. Bir kitapta harcanamam ben. Böyle imalarla harcanamam. Hiç yakıştırmadım" şeklinde sürdürdü.