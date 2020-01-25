search menu
search
close

Defne Samyeli'nden Mustafa Sandal'ın kitabıyla ilgili çok sert açıklama!

Sunucu Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" kitabında kendisiyle aşk yaşadığı iddiaları üzerine çok sert bir açıklama daha yaptı.

Defne Samyeli'nden Mustafa Sandal'ın kitabıyla ilgili çok sert açıklama!
-A A+

Ünlü sunucu Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın yeni çıkan kitabında kendisiyle aşk yaşadığı yönünde iddiaları dava edeceğini açıkmalasının ardından Eser Yenenler Show'da konuyla ilgili çok sert bir açıklama daha yaptı. Güzel sunucu "Bir kitapta kendimi harcatmam" diye konuştu.

"Kadın ismini kullanarak sansasyonel olmak çok klişe"

Sunucu açıklamalarına şöyle devam etti: "Mustafa olayını hiç anlamadım. İlk başta bir güldüm, sonra hiç gülmedim. Kendisi geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yapmış, davada kendisini kurtaracak kadar bir metin hazırlanmış. Kadın ismini kullanarak sansasyonel bir şekilde işini tanıtmayı çok klişe buluyorum. Yakıştırmıyorum bu durumu hiç kimseye."

"Bir kitapta harcanamam!"

Defne Samyeli samimi açıklamalarını "Sağa sola dava açmayı hiç istemiyorum aslında. Bunlara o kadar çok para ve zaman harcanıyor ki, gerçekten uğraşmak istemiyorum. Ama insanı mecbur bırakıyorlar. Sadece o duruşu sergilemek adına bunu yapmak gerekiyor. Ben bu isim için çok çalıştım, çok uğraştım. Bir kitapta harcanamam ben. Böyle imalarla harcanamam. Hiç yakıştırmadım" şeklinde sürdürdü.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Berna Laçin'den tepki çeken deprem yorumu! Berna Laçin'den tepki çeken deprem yorumu!
Ünlüler
İdo'dan sevgilisi Yasemin'e romantik mesaj! İdo'dan sevgilisi Yasemin'e romantik mesaj!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü DJ'in bedenini mezardan çıkarıp fotoğraf çekildiler!
Ünlü DJ'in bedenini mezardan çıkarıp fotoğraf çekildiler!
Ünlü oyuncudan skandal itiraf: Bana tecavüz etmeden önce...
Ünlü oyuncudan skandal itiraf: Bana tecavüz etmeden önce...
Bir ilginç gelenek! Ölüleri uçurumun kenarına asıyorlar!
Bir ilginç gelenek! Ölüleri uçurumun kenarına asıyorlar!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Aldatılan Demet Şener'den canlı yayında bomba açıklamalar: İbrahim...
Aldatılan Demet Şener'den canlı yayında bomba açıklamalar: İbrahim...
Tabuları yıkan büyük beden model Barbie oldu!
Tabuları yıkan büyük beden model Barbie oldu!
Önceki Haberler
Aşırı kahve tükettiğinizin 6 belirtisi!
Aşırı kahve tükettiğinizin 6 belirtisi!
Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek oldu!
Ünlü isimler Elazığ depremi sonrası tek yürek oldu!
Çukur'un yıldızı sevgilisiyle el ele!
Çukur'un yıldızı sevgilisiyle el ele!
Cinsellik hakkında 10 enteresan bilgi!
Cinsellik hakkında 10 enteresan bilgi!
Kaşınızı şekillendirmenin 5 kolay yolu!
Kaşınızı şekillendirmenin 5 kolay yolu!
Benzersiz bir tat: Muzlu rulo pasta tarifi
Benzersiz bir tat: Muzlu rulo pasta tarifi
Tadı damaklarda kalacak Arnavut ciğeri tarifi!
Tadı damaklarda kalacak Arnavut ciğeri tarifi!
Cildinize buz küpü sürün! Faydası inanılmaz!
Cildinize buz küpü sürün! Faydası inanılmaz!
Yorumlar