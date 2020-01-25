İdo Tatlıses sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü romantik mesajla kutladı!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çiftinin oğlu İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye doğum günü sebebiyle romantik bir mesaj yayınladı. 24 yaşına giren sevgilisine geçen sene aldığı 100 bin TL'lik tektaş yüzük ile konuşulan İdo sevgilisine aşk dolu bir mesajla seslendi.

"O güzel kirpiklerini benden esirgemediğin için teşekkür ederim"

İdo sevgilisine olan duygularını şu sözlerle dile getirdi:"Beraber bir yaşını daha bitirdik. Seninle geçen her güne, bana kattıklarına, hissettirdiklerine ve o güzel kirpiklerini benden esirgemediğin için teşekkür ederim. Bana bir yıl daha katlandığın için sana minnettarım. Çok neşeli ve sağlıklı uzun yıllar geçirelim. Dodin seni seviyor.

Yasemin Şefkatli, İdo'nun romantik mesajının karşılığında, "En güzel hediye senin varlığın" yanıtını verdi.