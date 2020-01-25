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Aşırı kahve tüketiminin zararları neler yorgunluk hissi veriyor!

Kahve faydalarının yanında aşırı tüketildiğinde zararlı olabilen bir içecek. Gelin aşırı kahve tüketiminin vücuttaki belirtilerine yakından bakalım...

Aşırı kahve tüketiminin zararları neler yorgunluk hissi veriyor!
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Kahve birçoğumuz için vazgeçilmez bir içecek. Öyle ki sabah kahve içmeden uyanamadığını hissedenler dahi var. Kültürümüzün de parçası olan bu içeceğin metabolizmayı arttırma gibi faydaları olsa da fazla tüketildiği takdirde vücutta sorunlara yol açabiliyor. İşte aşırı kahve tükettiğinizi gösteren 6 işaret!

Uykusuzluk yaşamaya başladıysanız

Kafein uyanık kalmanızı sağlar ancak aynı zamanda uykunuzu etkileyebilir. Araştırmacılar, yüksek bir kahve alımının uykuya dalmanız için gereken süreyi artırabileceğini göstermiştir.

Kahve içtikten sonraki gün yorgun hissediyorsanız

Kafein içeriği nedeniyle sinir sisteminizi uyarır ve fiziksel performansı artmaya yardımcıdır. Ancak bunun kötü yanı da vardır. Kahvede bulunan kimyasal bir element olan adenosin önce artar, sonra düşer. Bazı araştırmalara göre çok fazla kahve tüketiminden sonra kendinizi yorgun hissedebilir ve uykuya dalmakta zorlanabilirsiniz.

Midenizle ilgili probleminiz varsa

Kahvenin vücuda müshil etkisi vardır ve kolondaki aktiviteyi hızlandıran bir hormon salgılar. Çok fazla kahve içmek dışkıya ve hatta ishale neden olabilir. Ayrıca reflünün oluşmasına öncülük eder. Midenizle ilgili bir probleminiz varsa mutlaka kahve tüketimini azaltın.

Artan kaygı durumu

Kafein, sizi yorgun yapan adenosini engelleyerek uyanıklığı artırır. Ancak her gün fazla miktarda içiyorsanız endişe ve sinirliliğe yol açabilir. Kahve, davranışınızı etkileyebilecek adrenalin salınımı için bir tetikleyicidir. Çok gergin olduğunuzu fark ederseniz, kafein tüketiminizi kontrol etmeye çalışın.

Çarpıntınız varsa 

Çarpıntı durumu herkeste görünmez ama yine de oldukça yaygındır. Fazla kahve tüketimi nabzınızı artırabilir. Özellikle kalp ve kan basıncıyla ilgili sorunu olan kişilere kahve içmek önerilmez.

Metabolizmanız hızlanır ve bağımlı hale gelirseniz 

Kafein, yağ yakıcı bir takviyedir. Çalışmalar metabolizmanızı yüzde 3-11 oranında artırdığını göstermiştir. Ancak dikkatli olmak önemlidir çünkü bazı insanlarda bu etki tersine bağımlılık yaratabilir. Bu da vücudunuzun su ihtiyacı yerine kahve tüketmenize sebep olur.

 

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