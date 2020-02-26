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İlişkiyi güçlendirmenin yolları neler birbirinize karşı kırıcı olmayın!

Günümüzde bir ilişkiyi sağlıklı bir şekilde sürdürmek giderek zorlaşsa da imkansız değil. Partnerinizle olan ilişkinizi güçlendirecek tüyolar içeriğimizde...

İlişkiyi güçlendirmenin yolları neler birbirinize karşı kırıcı olmayın!
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Sevdiğiniz insanla birbirinizi yıpratmadan ve saygı ve sevgiyi yok etmeden sağlıklı bir ilişki yürütmek aslında o kadar zor değil. Partnerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirerek uzun soluklu ve huzurlu bir ilişkiye sahip olabilirsiniz. Bu konuda size yardımcı olacak ipuçlarını içeriğimizde sıraladık. İşte ilişkinizi güçlendirecek basit tüyolar...

Birbirinize karşı kırıcı olmayın

Duygularınızı ifade ederken dikkatli olun. Hiçbir zaman öfke dolu ve kırıcı olmamaya özen gösterin.

İltifat edin

Birbirinize iltifat etmemeniz için hiçbir neden yok. Çiftler bunu genelde sadece ilişkinin başında yapıyor. Sevdiğiniz kişiden güzel şeyler duymak ve ona güzel şeyler söylemek ilişkinize asla zarar vermez, unutmayın.

Sürpriz yapın

Hiç beklemediği anda ona bir hediye alın ya da en sevdiği restorana rezervasyon yaptırın. Üstelik karşılığında hiçbir şey beklemeden. Küçük sürprizler ilişkileri her zaman dinamik tutar.

Başbaşa geçireceğiniz bir gün belirleyin

Ayda bir dış dünyadan uzaklaşın ve baş başa kalın. İster seyahate çıkın isterseniz tüm günü evde geçirin. Kendinize ait bir gününüz olsun. Bu günde de iş, arkadaş, aile ya da aklınıza ne geliyorsa unutun. Sadece ikiniz.

Sinirlendiğinizde hemen tepki vermeyin

Ona kızdığınızda hemen tepki vermek yerine kendinize birkaç dakika düşünme ve sakinleşme fırsatı verin. Bu, ağzınızdan çıkacak sert sözlerden vazgeçmenize yardım edecektir.

Özel alanınıza müdahale etmeyin

Birbirinizin özel alanına müdahale etmeyin. Ara sıra yalnız kalın. Partneriniz arkadaşlarıyla buluştuğunda siz de kendinize zaman ayırın. İster kız kıza takılın, ister ailenizle vakit geçirin isterseniz de yalnız kalmanın tadını çıkarın.

Yeri geldiğinde özür dileyin

Aynı fikirde olmasanız bile düşüncelerine her zaman önem verin. Yeri geldiğinde özür dilemekten asla çekinmeyin.

Birlikte yeni aktivitelere gidin

Birlikte yeni şeyler deneyin. O çok merak ettiğiniz dans kursuna partnerinizle beraber gitmeyi düşünün. Onun isteklerini de göz ardı etmeyin.

Gerildiğinizde gülümseyin

Çok gergin bir anda, bir tartışmanın ortasında bile derin bir nefes alın ve gülümsemeye çalışın.

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