Vedat Milor'un mayolu gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Çeşitli kanallarda yaptığı yemek programlarıyla bilinen gurme Vedat Milor, 24 yaşında çekilmiş bir tatil pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Karın kaslarıyla dikkat çeken Milor'un fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Gençlik fotoğrafını paylaştı

64 yaşındaki Vedat Milor, Instagram'dan gençlik fotoğrafını, "Club Med'de tatilde. Boynumdaki boncuklar Run DMC'ye ilham veren bir kolye değil. O zamanlar bir şey yiyip içmek istediğiniz para yerine bu boncukları kullanıyordunuz" notuyla paylaştı. Milor'un 24 yaşındaki haline sosyal medya kullanıcılarının ilgisi büyük oldu.

"O zaman da baklava seviyormuşsunuz"

Milor'un fotoğrafı Twitter ve Instagram'da birbirinden ilginç yorumlar aldı. Fotoğrafa sessiz kalamayan ilk isim ise Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar Milor'un fotoğrafına "Baba efsanesin" yorumunu düştü. Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Dönemin Alain Delon'u olduğunuzu bilmiyorduk Vedat bey" derken bir başka kullanıcı da "O zaman da baklava seviyormuşsunuz" dedi.