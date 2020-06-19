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Cemre Kemer'den 12 yıl sonra küslüğe son veren 'Hepsi' paylaşımı!

Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer'den 12 yıl sonra barışmalarının ardından ilk paylaşım geldi. Cemre Kemer'in bu paylaşımı takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

Cemre Kemer'den 12 yıl sonra küslüğe son veren 'Hepsi' paylaşımı!
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2000'li yıllara damgasını vuran kız pop grubu 'Hepsi', 12 yıl önce olaylı bir şekilde dağılmıştı. Yıllar sonra aralarındaki dargınlığa son veren grup üyelerinden Cemre Kemer'den ilk paylaşım geldi. 

Cemre'den Hepsi paylaşımı

'Hepsi' grubunda küslüğe ilk olarak geçtiğimiz ay Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı son verdi. Ardından Gülçin Ergül ile grubun diğer üyesi Cemre Kemer de barıştı. Kemer'den 'Oldies but Goldies' açıklamasıyla Hepsi grubunun bir pozunu paylaştı. Hepsi hayranlarının Kemer'in paylaşımına ilgisi büyük oldu. 

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