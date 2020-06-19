Tırnak mantarına ne iyi gelir mısır unu yöntemi gidermede etkili!

Ayak mantarı birçok insanın muzdarip olduğu bir problem. Mantar kişiden kişiye kolaylıkla geçebilen tırnak mantarı, tırnak ucunun hemen altında, sarı ya da beyaz bir nokta olarak başlayan yaygın bir durumdur. Hafif durumlarda, tırnak mantarları kişileri rahatsız etmeyip tedavi arama ihtiyacı doğurmayabilir. Ancak, bazı durumlarda tırnak mantarı ağrılı ve kalın tırnaklara neden olur. Tırnak mantarına iyi gelen doğal yöntemleri sizin için paylaştık!

Ayak tırnak mantarı nasıl önlenir?

Tırnak mantarından hızlı bir şekilde kurtulmak için elleri ve ayakları sürekli olarak temizlemek şart.

- Ayak tırnak mantarına sahip olanlar ellerinden geldiğince açık ayakkabı ve pamuklu çoraplar tercih etmelidir.

- Yalın ayakla halka açık havuzlarda ve spor salonlarında gezmemek gerekiyor.

- Tırnakları uzun süre nemli tutmak mantar enfeksiyonunu tetikleyen en önemli nedenler arasında yer almaktadır

- Kuaför salonlarında kullanılan pedikür setlerinin sterilize olduğundan emin olmanız gerektiğini unutmayın.

Ayak tırnak mantarını gideren doğal yöntemler

Sirke ve ağız bakım suyu

Bir kap içerisine beyaz sirke ekleyin. Eşit miktarda da ağız bakım suyu ilave edin. Karışımın hacminin, tırnaklarınızı ıslatmaya yeterli olduğundan emin olun.

Uygulanışı: Mantardan etkilenen tırnaklarınızı yaklaşık 30 dakika boyunca karışıma batırın. Sade bir suyla tırnaklarınızı kuruladıktan sonra temiz bir havluyla kurulayabilirsiniz. En az iki ay boyunca günde iki kez tekrarlamanız yeterli olacaktır.

Mısır unu

Tırnak mantarı tedavisinde oldukça etkili bir doğal yöntemlerden biri de mısır unu yöntemidir. Düzenli olarak uygulanan mısır unu yöntemi ayak tırnak mantarındaki enfeksiyonun kısa süre içerisinde azalmasına yardımcı olarak tırnaklarınızın sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar.

Uygulanışı: Ayaklarınızı 30 dk boyunca bu karışımın içerisinde bekletin. Sade su ile duruladıktan sonra temiz bir havlu ile kurulayın. İyi sonuçlar almak için 1 ay boyunca yatmadan önce her gün tekrarlayın.

Mentollü krem

Ayak tırnak mantarına mentollü krem yöntemi sadece evde uygulanan bir yöntem olarak kalmıyor, bir çok sağlık hizmetleri tarafından da ayak tırnak mantarı tedavisinde kullanılıyor.

Uygulanışı: Mantardan etkilenen temiz ve kuru ayak tırnaklarına mentollü kremi uygulayın. Mentollü kremi elinizden geldiğince tırnağın altına alın ve iyice yayılmasına dikkat edin. Sargı beziyle parmağınızı sararak bir gece bekletebilirsiniz.