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Mini şortlu fotoğrafını paylaşan Şevval Sam, genç kızlara meydan okudu!

Yasak Elma'da başrol oynayan Şevval Sam, mini şortlu pozuyla genç kızlara taş çıkarttı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

Mini şortlu fotoğrafını paylaşan Şevval Sam, genç kızlara meydan okudu!
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Yasak Elma dizisinde yer alan Şevval Sam, dizinin çekimlerinin durmasıyla soluğu tatil beldesinde aldı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla İstanbul'dan ayrılan Sam, takipçilerini heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. 

Fit görünümüyle büyüledi

46 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, doğa gezisi yaparken kayalıkların üzerinde mini şortuyla poz verdi. Sam, kusursuz fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Oyuncunun "Gülümse" notuyla paylaştığı fotoğrafa binlerce yorum yağarken yaklaşık 133 bin beğeni aldı. Şevval Sam'ın pozunu gören takipçileri ise "Fiziğiyle genç kızlara taş çıkartır" şeklinde yorumlarda bulundu. 

Şevval Sam kimdir?

Şevval Sam, 11 Kasım 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Şarkıcı Leman Sam, babası Selim Sam'dır. Şehnaz Sam adında kendinden 2 yaş büyük ablası vardır. Anne babası o altı yaşındayken ayrılmışlar. İlk ve ortaokulu Etiler’deki Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulunda okudu.

Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi Restorasyon bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteyi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümünde okuyarak bitirdi.

Birçok dizide rol alan Şevval Sam, ayrıca reklam filmlerinde de rol aldı. Şevval Sam 1993 senesinde Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evlendi. 1999 yılında boşandı. Bu evliliğinden Tarık Emir (d.1997) adlı bir oğlu vardır.

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