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Oyuncu Merve Boluğur sütyensiz ve makyajsız bir haliyle Nişantaşı'nda görüntülendi

Son günlerde adından sık sık söz ettiren Nişantaşı'nda erkek arkadaşıyla görüntülendi. Boluğur, makyajsız hali ve giydikleriyle dikkat çekti.

Oyuncu Merve Boluğur sütyensiz ve makyajsız bir haliyle Nişantaşı'nda görüntülendi
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Pandemi sebebiyle uzun zamandır evden çıkmayan oyuncu Merve Boluğur, Nişantaşı'nda arkadaşıyla görüntülendi. Keyfi yerinde olan ünlü oyuncu, makyajsız hali ve kıyafetleriyle dikkatleri üzerine topladı. 

Erkek arkadaşıyla keyfi yerinde 

Murat Dalkılıç'tan iki yıl önce boşanan ve kalbini aşka kapatan Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülendiği erkek arkadaşıyla bu kez Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Etrafa gülücükler saçan Merve Boluğur'un keyfi bir hayli yerindeydi.

Sütyensiz ve makyajsız hali dikkat çekti

Ünlü oyuncu rahat tavırları ve sportif giyim tarzıyla dikkat çekerken, makyajsız hali ve sütyensiz tercih ettiği siyah body'si gözlerden kaçmadı.

Kaynak: SNOB magazin

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