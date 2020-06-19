Sandviç usulü İspanyol omleti tortilla nasıl yapılır leziz mi leziz!

Tüm dünyada kahvaltıların vazgeçilmez besini yumurta, güne enerji ve zinde başlamak için harika bir seçenek. Tortilla İspanyol mutfağının en bilinen lezzetlerinden. Biz bugün tortillayı biraz daha değiştirerek arasında füme ve kaşar peyniriyle hazırladık. Sevdiklerinizin bayılacağı bu tarifi kolayca hazırlayabilirsiniz. Şimdi gelin sandviç usulü tortilla nasıl yapılır birlikte bakalım...

Malzemeler:

4 adet patates

1 adet soğan

5 adet yumurta

8 dilim kaşar peyniri

4 dilim tavuk füme

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

Patatesleri irili ufaklı küpler halinde doğrayın. Soğanları da çok küçük olmayacak şekilde doğrayın. Bir tavada sıvı yağ ile birlikte, patatesler yumuşayana dek pişirin.

Yumurtaları bir kasede tuzla beraber, hava aldırarak çırpın. Pişmiş olan patates ve soanların fazla yağını süzdürüp oda sıcaklığında 10 dakika bekletin. Beklemiş olan patatesleri çırptığınız yumurtalarla birleştirin ve güzelce karıştırın.

Tavayı ısıtın ve zeytinyağını ekleyin. Patatesli karışımın yarısını tavaya yayın ve ocağın altını 1 dakika boyunca yüksek ısıda tuttutktan sonra kısın. 4 dilim kaşar peyniri, tavuk jambon ve ardından kalan kaşar dilimlerini üst üste patatesli karışımın üzerine dizin. Kalan patatesli karışımı da tavaya ilave edip üzerini düzeltin. 5 dakika boyunca pişirin.

Kenarlarını spatula yardımıyla kontrol edin. Eğer kızarmışsa tavadan daha büyük bir tabakla tortillayı ters çevirin ve pişmeyen kısmını tavanın taban kısmına gelecek şekilde tekrar tavaya aktarın. 5 dakika daha pişirin ve tekrar kızardığını kontrol edip ocaktan alın. Dilimleyip sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!