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Oyuncu Hazal Kaya'nın yeni imajına sosyal medyada beğeni yağdı!

Geçtiğimiz Kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak anne olan Hazal Kaya, saçlarında değişiklik yaptı. Ünlü oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı.

Oyuncu Hazal Kaya'nın yeni imajına sosyal medyada beğeni yağdı!
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Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, son dönemde yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme geliyor. Güzel oyuncu, bu sefer kahkül kestirdiği saçlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

Kahkülleri çok beğenildi

Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantina altına alan Hazal Kaya, vaktini eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile geçiriyordu. Hazal Kaya da bu dönemde saç stilini değişikliğe gidenlerden biri. Başarılı oyuncunun fotoğrafı kısa süre içinde yarım milyon beğeni aldı. 

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